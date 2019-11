von Alexander Hämmerling

Eric Meiser zählt sich zu den dünn gesäten, professionellen Zauberkünstlern in Deutschland und sucht in seinem Heimatort Hochemmingen keine öffentliche Aufmerksamkeit. An nahezu jedem Wochenende ist er hingegen im gesamten Bundesgebiet als fingerfertiger Trickunterhalter bei Straßenfestivals, Geburtstagsfeiern oder bei sonstigen Events unterwegs. Die professionelle Zauberei ist eine Leidenschaft, die enorme Freizeitressourcen bindet und den Künstler mit dem Staunen in den Augen der Gäste entlohnt. So verblüffen seine Künste etwa auch im Solemar beim dortigen Sommerprogramm regelmäßig die Gäste.

„Wenn ich in Hochemmingen bin, verbringe ich die Zeit lieber mit meiner Familie“, erklärt er. Nur wenige Auftritte auf Geburtstagen habe er hier in seinem Heimatort zu Beginn seiner Zaubererlaufbahn gehabt, so Meiser. Und Zeit ist auch für einen Zauberer ein knappes Gut. Mehrere Stunden täglich trainiert der hauptberuflich als Elektroniker tätige Meiser in seinem Hochemminger Domizil nach Feierabend. Nur so könne die Feinmotorik in den Fingern, die Gewandtheit und auch geistige Gegenwärtigkeit erhalten bleiben. Der Gegenpart zu den praktischen Übungen ist die graue Theorie. Permanent gelte es, in Sachbüchern zur Entwicklung und Verfeinerung der eigenen Tricks oder Entdeckung neuer Ideen zu schmökern. Demgemäß wuchs Meisers Repertoire mittlerweile auf ein Close-up Programm mit Zaubertricks zum hautnahen Miterleben, ein Stand-up-Programm mit aufwendigen Kunststücken und eine abendfüllende Zaubershow an.

In diesem Sinne bereichert Meiser auch das Sommerprogramm im Solemar. Und wenn auch hier die Gäste sich auf unter Intimabstand an den Zauberer heranrobben und starrend die Handbewegungen nachvollziehen, verschwinden doch vor deren Augen Münzen und Würfel in Meisers Händen, oder tauchen wie von Geisterhand neue Bälle und Karten in diesen auf. „Zauberei und ihr Gelingen ist pures Training. Im Grunde genommen ist es wie bei Musikern. Für Erfolg muss man üben, üben und nochmals üben.“ Bis nach Kiel ist Meiser mit seinen Vorführungen und Straßenmagie bei seinen Touren gezogen. Den massereichsten Auftritt absolvierte er jedoch in heimischen Gefilden in der Neuen Tonhalle in Villlingen vor 800 Zuschauern, wo auch Alt-OB Rupert Kubon als Proband fungierte. „Ich mag diese Zauberei mit persönlichem Touch, den Gast unmittelbar bei mir zu haben“, sagt Meiser. Auftritte vor zu großem Publikum würden eine gewisse Distanz bergen und das sei nicht so seine Sache. In naher Atmosphäre könne der Zauberer auch sein eigentliches Ziel, in einer qualitativ ansprechenden Show den Gast durch Verblüffung und Lachen in glückliche Kindertage zurückzuversetzen, am besten erreichen, so sein Standpunkt. Er zaubere übrigens am liebsten mit Münzen, lässt er wissen.

Professioneller Zauberer sei außerdem keine geschützte Berufsbezeichnung, erklärt Meiser auf Nachfrage. Es gebe hierfür auch keine Zertifikate. Bundesweit gebe in den Zauberzirkeln seinen Angaben zufolge etwa 2800 Mitglieder. Als richtige Profis würde er persönlich jedoch lediglich 200 Berufskollen bezeichnen. Er ist Mitglied im Zauberzirkel in Stuttgart und dort sei übrigens auch das Duo Siegfried und Roy Ehrenmitglied.

Auf die Frage nach seinen ersten Zauberschritten, antwortet Meiser: „Als unter Zehnjähriger habe ich mir spontan ein Buch aus der Bibliothek ausgeliehen und erste Tricks erlernt, die Sache schlief aber schnell ein. Mit 38 Jahren, als ich 2000 nach Hochemmingen zog, entdeckte ich die Lust am Zaubern wieder, ersteigerte eine gebrauchte Zauberkiste bei E-Bay und holte mir auf Videokassetten Anregungen zu Tricks. Ich stieg als Autodidakt wieder ein. Dann folgte ein monatlicher Unterricht innerhalb einer zweijährigen Ausbildung bei Christian Jedinat. Dort lernte ich auch die entsprechende Rhetorik und das selbstständige Entwickeln eigener Kunststücke.“

Trotz einer wohl vorhandenen Kunstader in der Familie, hätten seine Kinder jedoch nichts mit Zauberei am Hut. Die 28-jährige Tochter ist Schauspielerin im Europapark und mache dort auch Kostüme für die Horror-Nights. Der 21-jährige Sohn arbeitet im Grafik-Design.