Kommunales Energiemanagement

Ziele des kommunalen Energiemanagements der Stadt sind unter anderem die Nutzungsoptimierung der vorhandenen technischen Einrichtungen und dadurch Energie-, Emissions- und Kostenersparnis; rechtzeitiges Erkennen und Umsetzen von Wartungs- und Instandsetzungserfordernissen und notwendiger Sanierungsmaßnahmen; Transparenz nach außen und innen.

In den jährlichen Energieberichten werden in der Regel die im jeweiligen Kalenderjahr tatsächlich angefallenen Kosten gemäß der Strom-, Heiz- und Wasserrechnungen erfasst und konkrete Maßnahmen für die einzelnen Gebäude zur Energieeinsparung empfohlen.

Die Stadt betreibt und unterhält in der Kernstadt und den Ortsteilen 31 kommunale Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von 38 803 Quadratmetern. Regelmäßige Gebäudebegehungen finden seit dem Jahre 2009 statt.

Ergebnisse im Berichtsjahr 2017

Für die 31 untersuchten Objekte blieb sowohl der gemessene als auch der witterungsbereinigte Wärmeverbrauch gegen 2016 konstant. Der Stromverbrauch stieg um zwei Prozent, der Wasserverbrauch sank um sechs Prozent.

Verbrauchsanstiege seien in einigen Fällen auf Erweiterung, Baumaßnahmen und gestiegene Anforderungen zurückzuführen, heißt es in dem Bericht. Im Haus des Bürgers beispielsweise sei die intensive Nutzung Ursache der Verbrauchsanstiege. Verbrauchsanstiege seien auch in Gebäuden mit neuen Hausmeistern zu erkennen. Deshalb erfolgte die Empfehlung, neue Mitarbeiter zur Sensibilisierung zu schulen. Eine Hausmeisterschulung mit den Schwerpunkten Energieeffizienz, Regelungstechnik und Heiztechnik wurde 2017 durchgeführt.

Die Kohlendioxidemissionen des Jahres 2017 der 31 Objekte liegen mit 776 Tonnen relativ niedrig, so der Bericht, und seien gegenüber dem Vorjahr um eine Tonne gesunken. Ursache hierfür sei die vorbildliche Versorgung der Liegenschaften mit Strom aus regenerativen Energien. Allein dadurch seien im Berichtsjahr 2017 in Bad Dürrheim im Vergleich zum Bundesdurchschnitt CO2-Emissionen in Höhe von rund 297,5 Tonnen vermieden worden.

Das 2013 in Betrieb genommene Blockheizkraftwerk in der Realschule (Stand Januar 2018) habe sich bereits durch den vermiedenen Strombezug, den KWK-Zuschlag und die Energiesteuerrückerstattung trotz hoher Wartungs- und Instandhaltungskosten refinanziert.

Neue Technologien

Wo es möglich ist, geht die Stadt neue Wege. Da ist zum Beispiel die Heizungs- und Klimatechnik in der neuen Kindertagesstätte Stadtkäfer hervorzuheben, die in ihrer Form einmalig ist. Diese Heiz-Technik ist in einer Kombination mit Solaranlagen auf dem Dach, Eisspeicher im Heizungskeller und vielen kleinen Details mehr, bislang einmalig verbaut. Verantwortlich hierfür ist Stefan Jakobs vom Institut für Sozial- und Umweltforschung (Isuf), mit dem die Stadt seit 2009 bezüglich des Energiemanagements zusammenarbeitet. Jakobs erklärte bei der Eröffnung des Kindergartens: „So eine Technik gibt es bisher kein zweites Mal. Die Strahlungswärme, die von den Decken ausgeht, ermöglicht einen sehr angenehmen und energiesparenden Einsatz der Ressourcen, die hauptsächlich über die Solaranlage auf dem Dach, Wärmerückgewinnung und Speicherung bereitgestellt wird.“