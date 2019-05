Bad Dürrheim vor 20 Stunden

Entscheidungshilfe zur Kommunalwahl: Mit diesen fünf Versprechen werben die Bad Dürrheimer Listen um Ihre Stimme

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai werden auch in Bad Dürrheim die Weichen für die kommenden fünf Jahre gestellt. Mit diesen fünf Versprechen an die Bürger werben die Parteien und Wählervereinigungen um Wählerstimmen.