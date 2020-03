von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Sogar Google würde seinen eigenen Mitarbeitern empfehlen, den Morgen mit einer halben Stunde Abstinenz vom Handy zu beginnen, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez. Deshalb und obwohl die Digitalisierung gerade in aller Munde ist, dreht sich beim vierten Wirtschaftstreff in Bad Dürrheim, alles um „Digitalen Detox“, also die digitale Entgiftung.

IHK-Geschäftsführer Thomas Albiez, Annika Fleig von der IHK, Jürgen Rebholz vom Gewerbeverein Bad Dürrheim und der Wirtschaftsförderer der Stadt Bad Dürrheim, Alexander Stengelin (von links), sind alle gespannt auf den nächsten Wirtschaftstreff. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Den gemeinsamen Wirtschaftstreff gibt es seit acht Jahren. Er wird organisiert vom Gewerbeverein Bad Dürrheim, der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg und der Stadt Bad Dürrheim und findet alle zwei Jahre statt. Er richtet sich zwar primär an Unternehmer und Gewerbetreibende der Region, es sind jedoch alle Interessierten willkommen. Erwartet werden rund 250 bis 300 Besucher.

Tipps für digitale Balance

Referentin des Abends ist die in Karlsruhe geborene und in Wien lebende Bestsellerautorin, Internetveteranin und Digital-Detox-Pionierin Anitra Eggler. 2011 landete sie mit ihrem ersten Digitalisierungsratgeber einen „Digital-Detox-Bestseller“ noch bevor der Begriff in Mode kam. Mit ihrem Vortrag „Mail halten“ gibt sie Tipps, die das Leben entschleunigen, Stress reduzieren, die Handyhörigkeit ablegen, die ständige Erreichbarkeit unterbinden und sogar die Kussbilanz verbessern. Sie sei nicht anti-digital, sie sei pro Breitbrand, pro Menschen und pro Lebenszeit, erklärt Eggler. Sie wolle nicht weniger digital sein, sondern besser unter dem Motto „work smarter, not harder“.

Anitra Eggler hält auf dem Wirtschaftstreff ihren Vortrag „Mail halten“. Bild: Eggler | Bild: Anitra Eggler

Kooperation mit Gemeinden

Er freue sich darüber, dass mittlerweile mit rund zehn verschiedenen Kommunen der Region Kooperationen für Wirtschaftstreff bestehen, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez. Das Wirtschaftsjahr 2020 sei alles andere als so gestartet wie ursprünglich erwartet. Umso wichtiger sei in diesen Zeiten der persönliche Austausch. Er sei zuversichtlich, dass nach diesen Einbrüchen in der Wirtschaft ein Anstieg der Konjunktur folgen werde. Die Wirtschaftstreffs würden eine Plattform für den Austausch von Informationen und Know-How-Transfer bieten. Übrigens, so Albiez, seien in Bad Dürrheim 943 Betriebe der IHK zugehörig. Von 2012 bis 2018 sei die Zahl der Auszubildenden im Stadtgebiet von 180 auf 260 angestiegen.

Das Programm

Den Abend eröffnet um 19 Uhr Bürgermeister Jonathan Berggötz mit der Begrüßung. Danach hält Anitra Eggler ihren Vortrag, dem sich ein Gespräch zwischen ihr und Tamara Pfaff, der Vorsitzenden des Gewerbevereins, auf der Bühne anschließt. Das Schlusswort spricht IHK-Vizepräsident Hans-Rüdiger Schewe. Abschließend ist zum Stehempfang eingeladen.

Der Wirtschaftstreff

Der vierte Wirtschaftstreff in Bad Dürrheim findet statt am Donnerstag, 26. März, um 19 Uhr, im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Zur besseren Planung wegen der Sitzplätze und des anschließenden Caterings ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. Diese ist möglich bis zum 19. März 2020 unter www.veranstaltungen-ihk-sbh.de/wirtschaftstreff.

Beim dritten Wirtschaftstreff im Jahre 2017 referierte der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner

