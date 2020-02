von Sabine Naiemi

Die Tanzgruppe „Ellis Group“ ist besonders auf dem Turnerball in Bad Dürrheim ein Höhepunkt. Die Tänzerinnen sind auf dem Parkett die reinste Augenweide. Trainiert werden sie von Elli Karrer. Die 53-jährige Sport- und Gymnastiklehrerin ist außerdem Jazztanzpädagogin und seit mehr als 25 Jahren Aerobic-Instruktorin.

Diese Professionalität fließt deutlich sichtbar in die einstudierten Tanznummern ein und vor allem auch in das wöchentliche Training sowie die Vorbereitungen auf Auftritte. Da werden nicht eben mal ein bisschen – wie man das vielleicht aus dem Schuljazztanz in Erinnerung haben könnte – locker die Beine geschwungen. Elli Karrer fordert ganzen Körpereinsatz und die Tänzerinnen der Gruppe – meistens so um die 14 Frauen – geben alles, bis die Muskeln zittern. Einige der Tänzerinnen sind seit Jahren dabei.

Für Sport habe sie sich bereits von Kindesbeinen an interessiert, mit etwa 14 Jahren begann sie zu tanzen. „Da habe ich gemerkt, das ist meins“, erzählt sie. Sie gab viele Workshops und bildete sich fort. Die Gruppe übernahm sie im Alter von 18 Jahren – also im Jahre 1983 – und im Laufe der Zeit wurde daraus „Ellis Group“.

Ellis Group nahm schon mit hervorragenden Ergebnissen an Wettkämpfen teil. Unter anderem wurde die Gruppe 1995 Badische Meister und Dritte bei der Deutschen Endausscheidung des Dance Cups. Doch das Pokale sammeln ist nicht das, was für Elli Karrer und ihre Truppe das tanzen ausmacht. Ganz allgemein finde sie es nicht so gut, an der Anzahl der Pokale im Regel gemessen zu werden. So verließ man das Wettkampfgeschehen, um sich ganz dem Tanztheater hinzugeben.

Hier präsentierte Ellis Group 1994 das von Elli Karrer erste selbst geschriebene und inszenierte Tanztheater „Die Zeitmaschine“. Vier Jahre später wurde 1998 nach sieben Monaten hartem Training und angespornt vom ersten Erfolg das Tanztheater „Knallbunt“ aufgeführt. Höhepunkt dieses Stücks war die Aufführung im Stadttheater Konstanz beim Landesturnfest 2001. Am 10. Juli 2004 wurde das bisher letzte Tanztheater „Rock it“ aufgeführt.

Ein Begriff ist Elli Karrer aber auch in Triberg. 2009 klopfte Musical-Macher Peter Bruker aus Triberg bei ihr an und so formierte sie dann für „Gerwig – das Musical der Schwarzwaldbahn“ 2009 eine Dance-Formation und erarbeitete für die Aufführungen in den Jahren 2009 und 2010 in Triberg alle Choreographien. Gleiches für das im Jahr 2011 aufgeführte „Hecker-Musical“. Diese Dance-Formation stand dann auch beim Musical „Rose, Mond und Sterne“ auf der Bühne und tanzte die von Elli Karrer erarbeiteten Choreographien.

„Wichtig ist das Gefühl, auf der Bühne zu stehen“, sagt die Tanzpädagogin. Tanzen könne man immer, das werde nie langweilig. Also werden jährlich in der Regel zwei neue Tänze einstudiert, die dann auf Einladung bei allen möglichen Veranstaltungen – sogar bei einem Priesterjubiläum – aufgeführt werden.

Seit 2018 hat Elli Karrer ihr eigenes Studio in Donaueschingen. Doch Ellis Group gibt sie nicht auf und natürlich auch nicht die Auftritte beim Turnerball in Bad Dürrheim.

Und auf beides darf man sich am heutigen Samstagabend, 15. Februar, freuen. Um 18.30 Uhr wird die Siedepfanne im Haus des Bürgers geöffnet, um 19.30 Uhr geht das Programm los. Das Motto des Turnerballs lautet „TB Rockt“. Den Ballgästen wird eine bunte Show mit Tanz, Akrobatik, Tratsch, Humor und Tanzmusik geboten. Der Eintritt kostet acht Euro. Beim Kauf von sechs Karten gibt es eine Karte gratis dazu.