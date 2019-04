Bad Dürrheim (sgn) Bezogen wurde die Kindertagesstätte Stadtkäfer bereits im November letzten Jahres. Jetzt aber wird endlich die Einweihung gebührend gefeiert und dabei können die Besucher die Einrichtung auf ähnliche Weise entdecken, wie es die Kinder bei ihrem Einzug taten.

Markant und auffallend, bunt und einladend, ungewöhnlich – all das sind Attribute, die auf das neue Gebäue am südlichen Ortseingang zu Bad Dürrheim zutreffen und einem auch spontan durch den Kopf schießen, wenn man das Gebäude sieht. Der Bau selbst nahm sehr schnell Gestalt an.

Schneller Fortschritt

Der Gemeinderatsbeschluss für den Bau der Kindertagesstätte fiel am 26. November 2015, die Entscheidung für dieses Grundstück am 23. Juni 2016. Die Erdarbeiten begannen im November 2017, Anfang Februar 2018 wurde die Bodenplatte betoniert, im Frühjahr folgte der Innenausbau. Konzeption und Planung erfolgten durch das städtische Bauamt. Der Verzicht auf einen Architektenwettbewerb erbrachte ebenfalls eine Kosten- und Zeitersparnis. Leider verzögerte sich durch den langen Winter die ursprünglich geplante Fertigstellung um acht Wochen. Das Richtfest wurde am 25. April 2018 gefeiert, Anfang November erfolgte der Einzug. Aktuell laufen die Arbeiten zur Fertigstellung der Außenanlage.

Besonderheiten

Zum Beispiel befindet sich im Bad eine große gläserne Duschkabine, die aber nicht dazu dient, darin die Kinder zu waschen, sondern es handelt sich um eine Kreativ- und Experimentierstation für Wasser, in der die Kinder mit verschiedenen Gefäßen und Wasser die Welt begreifen lernen. Im Obergeschoss befindet sich eine zentrale Halle, in der gevespert und zu Mittag gegessen wird, die aber auch flexibel genutzt werden kann.

Das zentrale Element der hoch innovativen Heizungs- und Lüftungsanlage ist ein Eisspeicher, der sich unterirdisch angelegt zwischen dem Gebäude und der Salinenstraße befindet. Auf dem Dach erzeugt eine Solaranlage Energie, die selbst verbraucht wird.

Kosten und Größe

Die Bruttobaukosten liegen bei rund vier Millionen Euro. Die Bruttogeschossfläche beträgt 1340 Quadratmeter. Das Land gibt einen Zuschuss von 500 000 Euro, vom Bund kommen über ein Förderprogramm 526 000 Euro. In der Kindertagesstätte werden vier Gruppen für Kinder unter drei Jahren und zwei Gruppen Ü3 von 22 Erzieherinnen betreut.

Tag der offenen Tür

Die Kindertagesstätte kann am Samstag, 6. April, besichtigt werden. In allen sechs Gruppenräumen finden in der Zeit von 12 bis 17 Uhr Aktionen statt. Hausführungen werden um 13.15 Uhr und um 15 Uhr von der Einrichtungsleiterin Melanie Grimm und Bauamtsleiter Holger Kurz angeboten. Auch die Technik des Hauses wird bei zwei Rundgängen um 12.30 Uhr und um 14.15 Uhr erläutert. Ein Food-Truck steht für die kulinarische Versorgung der Gäste bereit. Alle Kinder bekommen eine kleine Überraschung und bei der Tombola gibt es schöne Preise zu gewinnen.