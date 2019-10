von Alexander Hämmerling

Mit 27 Mann, mehreren Einsatzfahrzeugen sowie der Drehleiter wollte die Bad Dürrheimer Abteilung der freiwilligen Feuerwehr eine aufwendige Monatsübung an der katholischen Kirche St. Johann abhalten. Doch der Platz vor dem Pfarrsaal war zum geplanten Startschuss um 20 Uhr leer. Der Grund: Abteilungskommandant Johann Merkel zog die Truppe zu einem parallel ablaufenden Realeinsatz nicht weit entfernt ab.

Beim Aufstieg in den engen, sich windenden Treppengängen der Kirche wird klar, dass diese Übung sehr kräfteraubend ist.

Drehleiter als auch etwa zwei Drittel an Mannstärke der Übungstruppe wurden bei einer Bergungsoperation in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Viktoriastraße benötigt. So führten lediglich etwa ein Dutzend der Einsatzkräfte eine kleinere Version des ursprünglich geplanten Übungsszenarios in der Kirche durch.

Die Monatsübung der Bad Dürrheimer Abteilung der Feuerwehr verlief dieses Mal zwischen Kirchenbänken.

Dieses sah vor, dass sich bei Schweißarbeiten auf dem Dachgeschoss der Kirche ein Feuer mit starker Rauchentwicklung entfachte, wobei drei Arbeiter eingeschlossen wurden und zwei Kirchenbesucher das Bewusstsein verloren. Für die Feuerwehrleute erfolgte ein ungewohnter Übungsablauf zwischen den Kirchenbänken. Auch die Bergung der Arbeiter mit einem Spineboard (einer speziellen Trage zur Rettung verletzter Personen) erwies sich als äußerst komplex, da der sich sehr steil windende Treppengang zum Dachgeschoss stellenweise eine Breite von etwa nur einem Meter aufweist. Für die Wehr ein kräfteraubendes Übungsszenario, bei dem die Opfer auf das Spineboard geschnallt in nahezu vertikaler Haltung mit purer Körperkraft herabgetragen werden mussten.

Auf das Spineboard geschnallt, werden die Verletzten im steilen Treppengang heruntergetragen. Bilder: Alexander Hämmerling

Nach einem erfolgreichen Übungsverlauf wurden die Opfer, allesamt von Akteuren der Jugendfeuerwehr gemimt, einem anwesenden Team des Deutschen Roten Kreuzes der Ortsgruppe Bad Dürrheim übergeben. Für Inhalt und Verlauf der Übung waren die Gruppenführer Volker Martin und Stefan Hübner verwantwortlich.