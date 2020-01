und Kunstfreunde Bad Dürrheim lädt zur nächsten Ausstellungseröffnung ein am heutigen Freitag, 10. Januar, um 17 Uhr, im Haus des Gastes in Bad Dürrheim. Etwa alle drei Monate wechseln in der sogenannten „Kleinen Galerie“ im Leseraum die ausstellenden Künstler, quasi im fliegenden Wechsel. Ab heute werden Werke von Renate Hall und Karl-Heinz Mommert zu sehen sein. Renate Hall zeigt Bilder in Aquarell, Acryl, Öl und Pastell. Karl Mommert zeigt Ölgemälde von Bad Dürrheim und Umgebung. Die Ausstellung geht bis zum 27. März 2020. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Samstags ist die Ausstellung zugänglich von 10 bis 17 Uhr, sonntags von 11 bis 16 Uhr. Bild: Sabine Naiemi