von Wolf-Wilhelm Adam

Was bürgerliches Engagement bewirken kann, zeigt sich ganz offensichtlich und in schönster Form beim erstmalig in Bad Dürrheim stattfindenden Winterspielplatz im Haus der Begegnung.

Seit der zweiten Januarwoche hat der Spielplatz in den Räumlichkeiten der evangelischen Kirche mehrere Male in der Woche geöffnet und bisher waren jedes Mal gut 20 Kinder und 15 Erwachsene dort anzutreffen. Eine Resonanz, von der Hauptverantwortlichen zu Beginn nicht zu träumen gewagt hatten.

Eben jene Verantwortlichen sind Verena Glaser, Marina Gallmayer und Thomas Schlenker. Sie hatten die Idee, sie sind auf die Verantwortlichen von Stadt und Kirche zugegangen und sie sind es auch, die mit der Unterstützung von einigen weiteren Eltern die Öffnungstage persönlich betreuen. Doch das war nicht alles. Denn im Hintergrund läuft deutlich mehr. Schließlich musste zunächst mal Spielzeug organisiert, die Räumlichkeiten hergerichtet und vieles mehr bedacht werden. "Unsererseits war es zunächst als Versuch gedacht, da wir diese Art der Beschäftigung für Kinder aus anderen Gemeinden kennen und wissen wie gut das ankommt", berichtet Verena Glaser im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Rutschen ins Bällebad ist der Renner. Zeitweise tummelten sich bis zu zehn Kinder darin. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Idee begeistert

Und die Eigeninitiative trägt Früchte: Viele Eltern sind begeistert von der Möglichkeit, während der kalten Monate Januar und Februar ein Indoor-Angebot nutzen zu können. "Im Winter ist es einfach schwierig, mit den Kindern über einen längeren Zeitraum draußen auf den Spielplätzen zu verbringen", erzählt Natalie Sülzle, die extra aus Niedereschach nach Bad Dürrheim gefahren ist. Insbesondere mit ihrem fünf Wochen alten Sohn Niklas wären Aufenthalte draußen bei eisigen Temperaturen schwierig. So kann der größere Lion aber ausgelassen spielen und der kleine Bruder hat es warm.

Nora Radke aus Bad Dürrheim sieht es als tolle Alternative für eisige Tage, wie sie ja schon mehrmals vorherrschten. "Die Kinder können mit anderen Spielsachen spielen und sind beschäftigt. Und man selbst kann sich hier auch mit Freunden treffen und muss dabei nicht frieren." Ihre 14 Monate alte Tochter Elli genießt das Spiel jedenfalls in vollen Zügen.

Auch Sören Gußahn aus Bad Dürrheim ist begeistert von diesem Angebot und hat sich spontan bereit erklärt, an dem einen oder anderen Termin zu helfen. "Diese Eigeninitiative muss man einfach unterstützen", betont er. Auch seiner Familie geht es wie den anderen, denn Tochter Leonie möchte spielen, während das kleine Geschwisterchen bei Mama im Warmen kuschelt.

Grace fühlt sich sichtlich wohl: die Nestschaukel macht genauso viel Spaß wie die auf dem Spielplatz und man hat keine kalten Hände. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Der Winterspielplatz ist mit viel Spielzeug ausgestattet, das gespendet, ausgeliehen oder extra für diesen Anlass gekauft wurde. Unterstützung erfährt die Gruppe von vielen Seiten. Und im Spendentopf ist auch immer wieder was drin.

Fortführung erwünscht

Alle finden, dass das Projekt ruhig weitergehen könnte. Aber klar geäußert wird von den dreien auch, dass eine solche Aktion auf Dauer nur Bestand haben kann, wenn sich weitere Helfer finden. "Marina und ich sind aktuell noch in Elternzeit, weshalb wir quasi an jedem der Öffnungstage da sein können. Wenn wir wieder arbeiten, wird das nicht mehr so einfach", so Verena Glaser. Deshalb hoffen sie auf weitere Helfer, die genauso begeistert sind von der Idee wie sie. Denn dann könnte dieser Winterspielplatz vielleicht zu einer festen Einrichtung für die kommenden Jahre werden.

Jörg Sülzle und sein Sohn Lion sind begeistert vom Indoorspielplatz. Währenddessen kann sich Mama Natalie abwechseln mit ihrem Mann um den fünf Wochen alten Sohn Niklas kümmern. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam