von SK

Bad Dürrheim (sk) Ausgezeichnet mit mehr als 30 Preisen wurde Konzertpianistin Luiza Borac gefeiert. Für Luiza Borac ist das Klavier ihr Seelenpartner, und so ist es nicht erstaunlich, dass sie von der Fachwelt und vom Publikum immer wieder als poetische Künstlerin von technischer Brillanz und tiefer Eindringlichkeit bezeichnet wird, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am heutigen Samstag, 2. März, um 17 Uhr gastiert die Virtuosin in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ im Haus des Gastes, Luisenstraße 7, in Bad Dürrheim. Mit ihrem Programm „So zart so musikreich – Clara Schumann zum 200. Geburtstag“ erinnert Luiza Borac an die herausragende Pianistin Clara Wieck-Schumann, Ehefrau von Robert Schumann und Freundin von Johannes Brahms. Sie präsentiert ausgewählte romantische Werke der Drei. Der Kritiker Joachim Kaiser spricht von einer Virtuosin von „erstaunlicher Brillanz – einer poetischen Künstlerin“. Die gebürtige Rumänin begann ihre Musikausbildung mit vier Jahren. Jeweils mit der höchsten Auszeichnung schloss sie ihr Studium an der Musikhochschule Bukarest und später die Solistenklasse an der Hochschule für Musik und Theater Hannover ab. Besonders stolz ist sie auf den BBC Music Award 2007 für die Weltpremiere der Einspielung der Klavierwerke von George Enescu. Folgerichtig promovierte Luiza Borac 2014 über das Klavierwerk George Enescus. Luiza Borac arbeitet eng mit verschiedenen international bekannten Wohltätigkeitsorganisationen zusammen. Eintrittspreise: 20 Euro, ermäßigt: 18 Euro, Studenten: 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren Eintritt frei. Tickets sind noch an der Kasse im Haus des Gastes erhältlich.