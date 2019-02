von SK

Der Kartenvorverkauf für den diesjährigen Turnerball des Turnerbundes Bad Dürrheim startet am kommenden Freitag, 15. Februar. Er findet von 18 bis 19.30 Uhr in der TB-Geschäftsstelle, in der Salinenstraße 8, statt.

„TB Tournee – Quer durch Europa“ lautet das Motto des närrischen Abends, der am Samstag, 23. Februar, im Haus des Bürgers stattfindet. Auch in diesem Jahr präsentiert sich der Turnerbund wieder mit vielen neuen Ideen. Mehr als 100 Akteure des Turnerbundes bereiten seit Wochen mit Freude und Engagement ihre Auftritte vor.

Nach dem rund zweieinhalbstündigen Programm mit Tanz, Akrobatik, Tratsch und anderen Höhepunkten, darf die gute Stimmung danach nicht fehlen. Es kann ausgiebig getanzt werden. Auch alle jungen Gäste kommen auf ihre Kosten. In der Jugendbar werden die TB-DJs mit aktuellen Hits einheizen. Auch die Urviecher Guggämusig wird wieder für beste Stimmung sorgen.

Die Eintrittskarten kosten acht Euro, beim Kauf von sechs Karten gibt es eine Karte gratis dazu. Nach dem Programm ist der Eintritt frei. Kurzentschlossene können nach dem Vorverkauf noch Karten über die TB-Geschäftsstelle, Telefon 07726/929034, oder an der Abendkasse ergattern. Der Turnerball beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.