Die nächste Veranstaltung in der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ steht an. Mit dem Konzertpianisten Mikhail Mordvinov führt die Tasten-Reise von Wien nach Russland. Sein diesjähriges Programm „Nicht nur für Elise“ sei eine echte Schatzkiste funkelnder Preziosen, heißt es in der Ankündigung. Mit Beethoven und Schubert geht es nach Wien, im Klangkosmos von Tschaikowsky und Rachmaninow erhalte die russische Seele ihren Raum. Das Konzert findet statt am Samstag, 7. September, um 17 Uhr, im Haus des Gastes, Luisenstraße 7, in Bad Dürrheim. Eintrittspreis beträgt 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, Studenten bezahlen 15 Euro und für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Tickets sind erhältlich im Vorverkauf im Haus des Gastes, Telefon (07726) 66 62 66.