Wer den Eingangsbereich des Wellness- und Gesundheitszentrums Solemar betritt, sieht es auf den ersten Blick. Da steht eine handgebaute Mühlradkrippe und erfreut das Auge.

Peter Kroschinsky, Leiter des Gästemanagements, hatte bereits im September die Idee, die Schwarzwaldmühle aus dem Saunabereich der Schwarzwald-Sauna im Solemar in einen Krippenbau zu integrieren und nahm deshalb Kontakt zu Heiko Hall auf. Hall ist als Holzkunstbauer aus Donaueschingen-Aasen bekannt und ein leidenschaftlicher Krippenbauer. Schon in seiner Kindheit habe Hall durch seinen Großvater die Liebe zum Naturmaterial Holz entdeckt und erlernte die Schnitzkunst. Also nahm er spontan die Herausforderung an, eine Mühlenkrippe zu bauen.

Der Holzkünstler erhielt zum Baubeginn aussagekräftiges Bildmaterial über die Schwarzwaldmühle und erstellte anhand dessen eine Skizze. Diese Vorlage diente anschließend als Vorlage, um das Modell in Maßstab und unter Berücksichtigung der sogenannten Krippenparameter zu erstellen. Um auf Weihnachten mit diesem Unikat im Schwarzwald-Stil und Neuartigkeit in der Krippenwelt rechtzeitig fertig zu werden, begann der Krippenschnitzer umgehend mit der Materialauswahl. Er entschied sich für Altholz aus etwa 120 Jahre alten Schindeln, die aus dem Montafon und dem Grödnertal stammen sowie Echtglas für die Fenster. Liebe zum Detail widmete er dem komplexen Bau des aufwendigen Dachstuhls der Schwarzwaldmühle, der sehr authentisch umgesetzt ist.

Nach drei Monaten Bauzeit war es dann soweit. Als kräftezehrend erwies sich zum Schluss hin noch der Aufbau der 1,20 Meter langen und etwa 70 Kilogramm schweren massiven Schwarzwaldkrippe, die nun im Solemar-Foyer das Auge der Gäste und Besucher erfreut.

Aufgrund des großen Interesses an Bauart und Enstehung der Schwarzwald-Krippe stehe heute schon fest, dass einer der nächsten Solemargästeausflüge nach Aasen führen wird, um die Werkstatt von Heiko Hall kennenzulernen, so Peter Kroschinsky.