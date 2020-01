von Alexander Hämmerling

Künstlerwechsel bei der Ausstellung im Haus des Gastes: In den kommenden drei Monaten werden die Werke von Renate Hall und Karl-Heinz Mommert zu den gängigen Öffnungszeiten präsentiert. Bei der Eröffnungsrede spricht die Vorsitzende Doris Arenas-Sepulveda von gegenständlicher Malerei mit Naturmotiven und pittoresken Ausblicken auf die wunderschöne Landschaft der Baar.

Erst seit einem Jahr Mitglied bei den Kunstfreunden Bad Dürrheims stellt nun auch Karl-Heinz Mommert im Haus des Gastes aus. Mit Blick für Details fängt er in vollen Zügen die Idylle seiner Heimat ein.

Karl-Heinz Mommert malt aus Bewunderung an und in der Natur, wobei er sich stets einen wachen und ausführlichen Blick auf das zu malende Objekt gönnt. Das Resultat sind den Betrachter fesselnde Naturmotive. Das Auge für emotionale Details wie Kirchturm und Bach eines verschlafenen Landnestes, einer idyllischen Bank am Wegesrand bei Waldspaziergängen oder blühenden Rapsfeldern eröffnet Mommerts tiefe Liebe zur Heimat. Mommert malt bevorzugt mit Öl und holt sich als ausgebildeter Lithograph und selbständiger Akteur in Zusammenarbeit mit mehreren Verlagshäusern seine Inspiration bei Streifzügen durch den Norden und Süden Deutschlands. Das Notizbuch und Zeichenstift sind stets fest in der Hand.

Renate Hall ist weit gereist, die Motivlage ihrer Werke ist vielseitig bei der neuen Ausstellung im Haus des Gastes. Bilder: Alexander Hämmerling

Renate Hall kommt durch einen Vater als Malermeister bereits sehr früh mit dem Zeichnen und Malen in Kontakt. Doch wie bei vielen ihrer Generation muss die künstlerische Leidenschaft zugunsten eines Broterwerbs zurückstehen. Familienleben und Beruf als mit Sprachkenntnissen ausgestattete Sachbearbeiterin im Einkauf binden die Kauffrau in den mittleren Jahren vollständig. Die Kunst wird in zahlreichen Lehrgängen en passant gepflegt, Hall ist auch Gründungsmitglied der Donaueschinger Künstlergilde. Vor vier Jahren beginnt auch sie mit der Ölmalerei. Als weit gereiste Abenteurerin überträgt sie heute viele Fotografien im heimischen Atelier auf die Leinwand. Entsprechend ist die Motivlage ihrer Werke weit gefächert mit Blumen, Landschaften und Tieren.

So preist auch die Vereinsvorsitzende Arenas-Sepulveda die Werke als „Liebeserklärung an das jeweilige Motiv, das nicht alleine geschaut, sondern auch gefühlt wird“, an.