erbrachte die gemeinsame Aktion von Wolfgang Dold und dem Trachtenverein Bad Dürrheim beim 46. Christkindlemarkt der Stadt Bad Dürrheim vor zwei Wochen zugunsten der Kinderhilfsaktion Herzenssache. Der Betrag sei bereits an die Institution überwiesen worden, erklärte der Initiator des Ganzen und es liege ihm total am Herzen, sich bei allen Helfern und Spendern für die großzügige Unterstützung jedweder Art zu bedanken. Er ist immer noch ganz begeistert von dem spontanen Einsatz des Trachtenvereins. Die Spendensumme wurde durch den Verkauf von Rosenküchle, Waffeln, selbst gemachten Pralinen (Wolfgang Dold ist Bäcker- und Konditormeister), selbst gebackenen Linzertorten, selbst hergestelltem Quittengelee und von 600 Herz-Luftballons zustande. Ein klein wenig legten Dold und der Trachtenverein noch drauf, um diese runde Summe zu erreichen. Die Kosten für alle Zutaten und Nebenkosten, wie Standmiete für die Stadt, Versicherung, Stromkosten, Brandschutzmatten, Material und so weiter übernahm Wolfgang Dold selbst. Bild: Sabine Naiemi