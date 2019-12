Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 21.20 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, in das Sportheim „Am Sportplatz“ in Oberbaldingen eingedrungen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich Zutritt ins Gebäude. Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten die Eindringlinge eine Wechselgeldkasse, eine Fritz-Box und eine Funkmikrofon. Anschließend zerstörten die Ganoven noch mehrere Fensterscheiben und Oberlichter am Vereinsheim und am Gerätehaus. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürrheim bittet um Hinweise, Telefon (07726) 93 94 80.