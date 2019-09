Die Konzertreihe “Stunde der Kirchenmusik„ lädt herzlich ein zum nächsten Konzert am Sonntag, 15. September, in der evangelischen Johanneskirche in Bad Dürrheim. Das “Trio Canti Avium“ mit Sonja Kanno-Landoll, Ulrike Wettach-Weidemaier (beide Blockflöte, Querflöte, Piccoloflöte) und Eva Valtová an der Orgel musizieren unter dem Motto “Tierisch-musikalisch“ in den unterschiedlichsten Kombinationen und aus verschiedenen Epochen rund um das Thema Tiere, ob Seepferdchen, Distelfink, Kartoffelkäfer, Schmetterlinge, Ziege oder Hornisse – wer auch immer Pate gestanden hat. „Ein tierisches Vergnügen also“, so die Ankündigung des Veranstalters. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden am Ausgang wird herzlich gebeten.