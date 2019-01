von Wolf-Wilhelm Adam

Geheime Wahlen, ein fast komplett neues Vorstandsteam und im offiziellen Teil wenige Informationen über die Gründe des Wechsels an der Spitze: im Musikverein Hochemmingen, so der erste Eindruck, schien es in den vergangenen Wochen viel Gesprächsbedarf gegeben zu haben. In der Jahreshauptversammlung verlief dann doch alles recht geordnet, alle Posten wurden mit deutlicher Mehrheit vergeben. So kann sich der Musikverein, der in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung vollzogen hat, auch den künftigen Herausforderungen stellen.

Neue Vorsitzende ist eine alte Bekannte: Astrid Fehrenbacher übernahm das Amt nach geheimer Wahl mit 31 Ja-Stimmen, drei Enthaltungen und einer Gegenstimme. "Ich danke euch allen für das Vertrauen und bin überzeugt, dass wir gut zusammenarbeiten werden." Sie ist eine ehemalige "Vorstandsfrau". Ihr Mann Karl war von 1999 bis 2006 und dann nochmals von 2013 bis 2015 Vorsitzender des Musikvereins und so kann sie abschätzen, was an Arbeit auf sie zukommen wird. Zum Ziel hat sie sich eine deutlich höhere Präsenz in der Öffentlichkeit gemacht. "Wir haben in den letzten Jahren unsere öffentlichkeitswirksamen Termine deutlich zurückgefahren. Das möchte ich auf jeden Fall zukünftig ändern", so die aktive Musikerin.

Weiter ist natürlich das Thema Jugendarbeit ganz oben auf ihrer Tagesordnung angesiedelt. Die Trommelgruppe, eine Art musikalische Früherziehung für Drei- bis Sechsjährige, war hier der erste Wurf, den der bisherige Ausbildungsleiter Lionel Stiegler zusammen mit Fabian Wegner und Udo Fischerkeller ins Leben gerufen hat. Seit September gibt es diese Gruppe und bis zu zehn Kinder, die regelmäßig kommen, geben Grund zur Freude. Nächster Schritt soll die Gründung einer Melodicagruppe sein, die dann den Erst- und Zweitklässlern den Zugang zu einem ersten Musizieren eröffnen soll. "Die Melodica ist ein Instrument, aus dem sofort ein Ton rauskommt und das den Kindern schnell Erfolgserlebnisse bringt. Dadurch versprechen wir uns mehr Kinder, die den Zugang zur Musik finden", so die neue Vorsitzende.

Ein unheimlich wichtiger Punkt, denn auch beim Musikverein Hochemmingen ist Nachwuchs rar gesät. "Hochemmingen ist eine Art Schläfergemeinde. Die Le mehr Nachwuchs holen. Ernüchternd sei gerade hier die Bilanz der letzten beiden Vorspielnachmittage gewesen. Denn es habe kein Interesse daran gegeben.

Rein persönliche Gründe

Der bisherige Vorsitzende Andreas Keller begründete seinen Abgang mit rein persönlichen Gründen. "Bei mir steht ein größeres Projekt an, dem ich mich nun widmen möchte", so der bisherige Vorsitzende. Er hatte das Amt zwei Jahre lang bekleidet.

Lionel Stiegler, bisher Vize-Vorsitzender und Ausbildungsleiter, hat sich vor kurzem selbstständig gemacht und wolle deshalb nicht mehr mit an der Spitze des Vereins stehen. Zum Nachfolger wurde Gerhard Schwarz in geheimer Wahl mit dem gleichen Ergebnis wie die Vorsitzende gewählt. Und auch die Schriftführerin Rebecca Keller legte ihr Amt nach mittlerweile sechs Jahren nieder. Ihre Gründe seien recht pragmatisch. Sie wolle wieder mehr Gewicht auf das Musikmachen legen und meine, dass nach sechs Jahren ein Wechsel durchaus legitim sei. Ihr folgt Vanessa Poussin mit einem einstimmigen Wahlergebnis. Natalie Schönberger als einzige Konstante komplettiert das neue Vorstandsteam, bleibt weiterhin Kassiererin und übernimmt von Lionel Stiegler das Amt des Ausbildungsleiters.