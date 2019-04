von Wolf-Wilhelm Adam

Michael Kanczyk ist ein Genie am Klavier. Das stellte der Fachbereichsleiter für Tasteninstrumente an der Musikschule in Donaueschingen am Dienstabend bei seinem Konzert im Weinbrennersaal eindrucksvoll unter Beweis. Über 100 Zuhörer waren gekommen, um dem Spiel des gebürtigen Polen zu lauschen. Die Veranstalter mussten mehrfach die Bestuhlung aufstocken. Mit lang anhaltendem Applaus während und nach dem Konzert bedankte sich das Publikum für die meisterliche Interpretation der Werke von Frédéric Chopin.

Kanczyks Konzerte sind stets so aufgebaut, dass er zu jedem Stück etwas erzählt und so gleichzeitig den Reichtum des Komponisten an Facetten darstellt. So erfuhren die Zuhörer, dass Chopin als Komponist fast nur Werke für Klavier schuf. Er galt schon zu Lebzeiten als führender Musiker seiner Zeit. Sein Klavierspiel wurde wegen vieler Besonderheiten als außergewöhnlich angesehen. So gelang es ihm, die technischen und klanglichen Möglichkeiten des Instrumentes in vielerlei Hinsicht auszuweiten. "Chopin empfahl, die Tasten zu streicheln und das Tempo zu stehlen. In manchen Passagen spielte er schneller, gab die gestohlene Zeit aber in anderen Passagen wieder zurück", erklärte der Pianist.

Michael Kanczyk erläutert zwischen den Werken deren Geschichte und die des Komponisten Chopin. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Michael Kanczyk brachte einen repräsentativen Querschnitt aus Chopins Werken zu Gehör. Seine Finger flogen förmlich über die Tasten. Mal spielte er feurig, gar kraftvoll, jedoch ohne jegliche Wucht das Scherzo h-moll opus 20, dann wieder sanfte und melancholische Töne, wie im Wiegenlied der Mutter Maria. Und hier konnte man tatsächlich vom zärtlichen Streicheln der Tasten sprechen. Dieser Abend bestach durch reinsten Hörgenuss.