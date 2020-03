von Sabine Naiemi

Die Tourismuszahlen der Kur- und Bäder GmbH für das Jahr 2019 liegen vor. Demnach wird mit einem Plus von 4,81 Prozent bei den Gästeankünften ein noch nie zuvor erreichtes Rekordhoch in der Stadt verzeichnet. Im direkten Branchenvergleich erzielt Bad Dürrheim im Vergleich zu anderen höherprädikatisierten Heilbädern und Kurorten in Baden-Württemberg laut statistischem Landesamt einen deutlich höheren Zuwachs.

Solemar Bad Dürrheim | Bild: Naiemi, Sabine

„Mit insgesamt 97.505 Gästeankünften stehen wir kurz davor, die 100.000er-Marke zu knacken“, erklärt Kurgeschäftsführer Markus Spettel. Selbst zu den absoluten Glanzzeiten Anfang der 90er-Jahre sei man von diesen Gästezahlen weit entfernt gewesen. So habe man etwa im Jahr 2000 mit 44 962 Ankünften nicht einmal die Hälfte an Gästeanreisen in Bad Dürrheim verbuchen können.

Auch die Übernachtungszahlen weisen mit einem Plus von 1,85 Prozent erneut ein deutliches Wachstum im Vergleich zu 2018 auf. Mit den insgesamt im Jahr 2019 erzielten 671.009 Übernachtungen bewegt sich Bad Dürrheim auf dem höchsten Niveau seit 17 Jahren. Nichtsdestotrotz könne man sich darauf keinesfalls ausruhen, so Spettel. „Dem weiterhin stark wachsenden Wettbewerb und der dynamischen Entwicklung auf dem Tourismus- und Gesundheitsmarkt können wir nur erfolgreich begegnen, wenn wir uns stetig weiterentwickeln und uns anstehenden Veränderungsprozessen gemeinsam in konstruktiver Weise stellen.“ Die Weiterentwicklung des Bettenangebotes in quantitativer aber insbesondere qualitativer Hinsicht nehme dabei eine Schlüsselrolle ein.

Sehr erfreuliche Investitionen in die Betteninfrastruktur konnten in den vergangenen Monaten etwa durch 14 neue, sehr hochwertigen Ferienwohnungen der Familien Fischer und Ketterer verbucht werden. Das Gesamtkonzept müsse für die Gäste schlüssig sein, die Marketingmaßnahmen ineinandergreifen und die Qualität vor Ort müsse stimmen, so der Kurgeschäftsführer.

Bild: Bernhardt, Alexander