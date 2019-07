von Wolf-Wilhelm Adam

Walter Polaczek ist durch und durch Sozialdemokrat. Und das seit nunmehr 50 Jahren. In der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins wurde er für das halbe Jahrhundert geehrt, in dem er unter anderem das Bild der SPD in Bad Dürrheim stark geprägt hat.

Derya Türk-Nachbaur bezeichnete es als besondere Ehre, ihren Vorgänger für sein unermüdliches Engagement ehren zu können. „Du bist mein Vertrauter, mein väterlicher Freund, der mir unheimlich ans Herz gewachsen ist“, betonte die Vorsitzende.

Walter Polaczek lebte vor seinem Eintritt in die SPD in der Schweiz. Dort konnte er sich nicht politisch engagieren, obwohl er schon damals im Herzen Sozialdemokrat war. Sein beruflicher Weg führte ihn 1968 nach Villingen, wo er als Retuscheur arbeitete. „Ich bin tagelang mit dem Godesberger Programm umhergelaufen und habe mich dann aktiv dafür entschieden, der SPD beizutreten“, erzählt der Jubilar. „Ausschlaggebend war aber insbesondere auch die Person Willy Brandt, der 1969 Bundeskanzler wurde. Sein Charisma, seine Einstellung und seine Art, mit den Menschen umzugehen, zeigten mir einmal mehr auf, dass meine Wurzeln in der SPD zu finden sind.“

So trat Walter Polaczek 1969 in die SPD ein und brachte sich von Beginn an aktiv in den Ortsverein von Mönchweiler ein. Durch die Gemeindereform 1972 rückte Polaczek dann plötzlich in den Gemeinderat, wo er über 18 Jahre lang ununterbrochen die Geschickte des Städtchens mitgestaltete.

Neben anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten, unter anderem im Turnverein von Mönchweiler, war der Sozialdemokrat über 20 Jahre hinweg auch noch selbstständig, was sein Engagement für die SPD nicht gerade einfacher machte. Nach Bad Dürrheim kam er im Jahr 2000 und war gleich ein gefragter Mann. „Relativ schnell wurdest du auch bei uns zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt und übernahmst nach dem plötzlichen Verschwinden des ersten Vorsitzenden dessen Amt, das du bis 2017 mit Bravour gemeistert hast“, erinnert Derya Türk-Nachbaur.

Wer Walter Polaczek kennt, der schätze seine einende Art. „Manchmal denke ich, du bist einfach zu gut für diese Welt“, betonte die Vorsitzende. Niemals dränge er sich in den Vordergrund. Immer war er der Macher im Hintergrund. Und diese ruhige, verständnisvolle und positive Art habe dem Ortsverein Bad Dürrheim unheimlich gut getan in seiner Außenwirkung. „Wir sind unheimlich stolz, dich in unseren Reihen zu haben. Und wir danken dir für deinen Mut, deinen Einsatz und dein jahrzehntelanges Engagement.“

Polaczek selbst sagte: „50 Jahre sind ein gutes Drittel der Existenz unserer Partei. Es macht mich stolz, schon so lange ihre Geschicke mit gestaltet zu haben.“

Auch die stellvertretende Landesvorsitzende Gabi Rolland nutzte die Gelegenheit, dem Jubilar für seinen Einsatz zu danken. „Ich habe hohen Respekt vor den Menschen, die in Zeiten deines Eintritts in unsere Partei unsere Arbeit gemacht haben. Im Vergleich zu heute hattet ihr mit ganz anderen Problemen und Herausforderungen zu kämpfen.“

Zwar nicht ganz so lange, aber auch schon drei ganze Jahrzehnte ist Karl Behrle Mitglied in der SPD. Auch er habe sein Herz am rechten Fleck und habe die Fahne der SPD stets hochgehalten, wurde er gelobt. „Wer auch immer deine Hilfe braucht, der hört von dir nie ein nein“, so Derya Türk-Nachbaur. Behrle war vor allem das Gesicht der SPD im Ortsteil Öfingen. Und gerade in den Ortsteilen habe es die SPD seit jeher schwer gehabt. „Wir schätzen uns glücklich, dass du einer unserer Genossen bist“, so die Vorsitzende. Über das Engagement in der Partei hinaus, ist Karl Behrle, der mittlerweile in der Kernstadt lebt, auch stark im bürgerschaftlichen Engagement der Stadt eingebunden, unter anderem bei den Kulturlotsen und beim Reparatur-Café.