von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Während andere feiern, wird hinter den Kulissen gearbeitet. Im KurhausBad Dürrheim wirbelt ein Team von insgesamt 22 Leuten mehr als zwei Tage lang, um den Gästen einen herrlichen Silvesterball zu bieten.

Seit November ist die Veranstaltung ausverkauft. Es ist jedes Jahr ausverkauft. Sogar die 23 Hochzeitstermine für 2019 seien alle schon vergeben. "192 Gäste sind eine neue Rekordzahl", sagt Bereichsleiterin Nikola Montuori erfreut. Platzmäßig sei alles ausgereizt. Sie und ein paar Kollegen sind gerade damit fertig, die großen runden Tische im Saal festlich einzudecken und die Stühle mit Hussen zu beziehen. Vier Stunden haben sie dazu gebraucht, sieben Stunden dauert es bis alles fertig ist. Nur der Blumenschmuck fehlt noch, der wird am Silvestermorgen frisch angeliefert. Für sie sei es der sechste Silvesterball und nervös sei eigentlich keiner mehr, sagt Nikola Montuori. "Es bringt nichts, sich verrückt zu machen." Das Team habe durch die großen Hochzeiten ausreichend Übung und ist gut aufeinander eingespielt.

Stammgäste und Dresscode

Die Altersklasse der Gäste bewege sich im Bereich 60 plus, so Montuori. Viele seien Stammgäste, die jedes Jahr kommen, viele seien aus den Reihen der Gäste, die mittags zum Essen kommen, manche wären aus der Schweiz und jemand komme sogar aus Stuttgart. Die Atmosphäre ist elegant-gemütlich zu. Die Gäste schätzen an diesem Abend das erlesene Essen, die Musik und den Tanz dazu. Ein spezieller Dresscode sei nicht vorgegeben. Nicht mehr so wie vor 30 oder 40 Jahren, als noch festliche Abendkleidung erwünscht war. Aber schick herausputzen würden sich die Gäste schon.

Festmenü

45 Kilogramm Kalbsrücken, 25 Kilogramm Zander, 50 Kilogramm Kartoffeln, 6 Kilogramm Flusskrebsschwänze, 17 Ananas, 35 Mangos, 35 Papayas, 100 Kiwis, 40 Granatäpfel, eta 35 Liter Sahne, 18 Kilogramm Rapunzel. Daraus zaubern Küchenchef Ralf Speh und sein Team ein Fünf-Gang-Festmenü: Amuse-Gueule, Safransüppchen mit Flusskrebsschwänzen und Dill-Sahnehäubchen, gratinierter Ziegenkäse neben einem Beet von jungem Feldsalat an Granatapfel-Vinaigrette, gebratene Zandertranchen auf rotem Ingwer-Linsengemüse und zweierlei Risotto, Kalbsrückensteak an Spitzmorchelsauce, dazu gespritztes italienisches Püree und glacierte Zuckerschoten, hausgemachte Eistorte mit Früchtequartett. Mit 96 Euro pro Person, inklusive Aperitif und Mitternachtssekt, ist man dabei. Das Brillant-Feuerwerk komplettiert das Vergnügen.

Voll im Stress

"Für jemanden, der im Service tätig ist, ist es normal an solch einem Abend zu arbeiten", sagt Nikola Montuori. Man feiert am nächsten Tag nach. Ab und zu kämen auch mal Angehörige des Teams kurz zum Feuerwerk vorbei. Wichtiger sei allen eigentlich, an Heilig Abend zu Hause zu sein. Aber es mache auch Spaß, den Gästen solch einen Abend zu bieten. Das Feuerwerk können alle mitgenießen, zum Essen bleibt dem Team jedoch keine Zeit. Die Küche schicke ab und zu Fingerfood hoch, Chicken Nuggets und Pommes zum Beispiel.