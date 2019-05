von Mandy Heinze

Ein gelungenes Sportwochenende liegt hinter dem Sportverein Öfingen, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Höhepunkt des Wochenendes war sicherlich das 15. Nacht-Elfmeterturnier am Samstagabend, daran konnte auch die kräftige Dusche von oben nichts ändern.

32 Herrenmannschaften und zehn Damenmannschaften traten beim Elfmeterturnier an. Da ging es hoch her. Am Ende holten sich die Damen der B-Jugend Tuningen und die Herren der Handball-A-Jugend aus Talheim den Sieg. Gefeiert wurde dieser ebenso einträchtig zusammen wie ausgiebig. Auch der Auftakt am Freitagabend, an dem das erste HB-Turnkey-Elfmeter-Firmenturnier stattfand, zeigte sich als voller Erfolg.

Am Sonntag stand das Sportfest ganz im Zeichen des Fußballnachwuchses der Region. Auf dem Rasten tummelten sich die G- und F-Jugendspieler aus Oberbaldingen, Zimmern, Villingen, Bad Dürrheim, Brigachtal, Möhringen, Dürbheim und VS-Schwenningen. Die Nachwuchskicker spielten mit vollem Einsatz um ein Tor, die Eltern fieberten am Spielfeldrand mit und alle hatten ihren Spaß. Derweil hatten die Mitglieder des Öfinger Sportvereins alle Hände voll zu tun: ob am Weizenbierstand, Würstchengrill, beim Pommes frittieren oder Salat richten, Kuchen backen, spülen oder als Schiedsrichter – jeder brachte sich irgendwo mit ein und tat sein Bestes zum Gelingen des Sportfestes. Wie immer war der Musik- und Trachtenverein, unter der Leitung von Berthold Berberich, die perfekte musikalische Ergänzung zum Fußballgeschehen auf dem Platz. Der Verein spielte beim Frühschoppen zur Unterhaltung der Gäste im Festzelt auf.

Der Nachmittag gehörte dann den Jungs der D-Junioren SG Ostbaar 2 gegen die D-Junioren aus Tennenbronn. Die Ostbaar-Junioren gingen mit einem starken Sieg von 8:3 Toren aus der Begegnung hervor.

Rainer Münzer war sehr zufrieden. Der Vereinsvorsitzende hatte nicht zu klagen. Es war sehr zufrieden mit dem Festverlauf, mit der Teilnehmerzahl und letztendlich auch mit dem Wetter, das zum Glück viel besser war als vorhergesagt war. Münzer: „Beim Elfmeterturnier am Samstagabend herrschte eine tolle Stimmung. Es war Gold wert, dass an diesem Wochenende alle Mannschaften angetreten sind, die sich angemeldet hatten.“

Im Rahmen des Sportfestes konnte auch die Auslosung des Baarpokals stattfinden, der anlässlich des 50-jährigen Bestehens des SV Öfingen zur Feier des Jubiläumsjahres von Dienstag, 16. Juli bis Samstag, 20. Juli, in Öfingen ausgetragen werden wird. Der offizielle Festakt zum runden Geburtstag wird am Samstag, 21. September, in der Osterberghalle stattfinden.