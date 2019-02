von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Er sei „stolz wie Bolle“, ließ Zunftmeister Matthias Nann ein ums andere Mal während des vergangenen Wochenendes wissen – mit gutem Grund. Vor dem, was die Urviecher für dieses Freundschaftstreffen auf die Beine gestellt haben, zog SNV-Präsidentin Anne-Rosel Schwarz beim Zunftmeisterempfang symbolisch den Hut.

Die Stadt als Ganzes hat sich ein weiteres Mal einen Namen gemacht – nicht nur aus Sicht der Gastgeber, die nichts dem Zufall überlassen haben, sondern auch der Beteiligung unzähliger zusätzlicher Helfer und dem demonstrierten Zusammenhalt der Vereine untereinander zu verdanken. So wie zum Beispiel mit der Narrenzunft Bad Dürrheim. Das während der Urviecher-Anfänge seitens der Älteren der Narrenzunft mal recht gespannte Verhältnis ist längst einer Freundschaft gewichen und beide Seiten unterstützen sich, wo es geht. „Im Schweinsgalopp“, so Zunftmeister Nanns Worte – absolvierte dieser das Wochenende.

Rundum perfekt

Das Wochenendprogramm war einzigartig. 38 Gruppen aus der ganzen Region waren beim Eröffnungsumzug dabei. Bei der sich anschließenden Saalfastnacht platzte die Siedepfanne aus allen Nähten. Die Musik der Gayser Gilde heizte sofort die Stimmung an. Während nach der Stimmungsmache der Urviechertanz gezeigt wurde und dann auf der Bühne die Tanzgruppen Flat Back und Ellis Group vom Turnerbund, die Garde der Narrenzunft Brigachtal, der Fanfarenzug der Narrenzunft Bad Dürrheim, die Narrenzunft Bad Dürrheim, das Duo Los ä Mol aus Villingen, die Bloos-Arsch aus Peterzell, „Die Vier What“ und die Ur-Dancer verschiedener Altersgruppen ein rund dreistündiges Programm-Feuerwerk zündeten, dem sich die Villinger Guggenmusik Hättä Lila anschloss, wurde unermüdlich hinter den Kulissen geschwitzt und geschuftet. Alles lief überall reibungslos ab, die Wartezeiten waren annehmbar.

Wunderschöne Narrenmesse

Einen solchen närrischen Gottesdienst, wie ihn Pfarrer Fischer in der mit 600 schwarzen und grünen Luftballons geschmückten Kirche hielt, haben die Bad Dürrheimer noch nie erlebt. Der Pfarrer mit Narrenkappe, die Ministranten im Häs, zusätzlich zur Orgelmusik die mehrere Male aufspielende Urviecher-Guggenmusik. Mehrere Male brandete in der voll besetzten Kirche Applaus auf, manchem trieb es vor Rührung die Tränen in die Augen, als die Guggenmusik während der Eucharistie spielte. Der Pfarrer hielt seine Predigt in Reimform, es wurde viel gelacht und zum Schluss gemeinsam geschunkelt und gesungen.

Beim Zunftmeisterempfang erhielten die Urviecher als Anerkennung die bronzene Ehrennadel der Vereinigung und dann war es auch schon Zeit für den von vielen Tausend Zuschauern bewunderten, mehr als drei Stunden dauernden, prachtvollen Umzug mit 59 teilnehmenden Gruppen.