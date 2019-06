Ende Juni werden beim bevorstehenden Heimat- und Trachtenmarkt mit Drehorgeltreffen wieder traditionelles Brauchtum, Trachten und ganz viel Musik das Ortsbild prägen. Die Liebhaber von Brauchtumsdarbietungen, mitreißender musikalischer Unterhaltung und Marktatmosphäre werden dabei voll auf ihre Kosten kommen, kündigt die Kur- und Bäder GmbH an.

Auf dem Markt rund um den Rathausplatz wird das Angebot der Händler von Trachtenbekleidung über Trachtenschmuck, Stoffen, Bändern bis hin zu Handleiterwagen wieder sehr vielfältig ausfallen. Im Haus des Bürgers wird altes Handwerk gezeigt und der Künstler Sebastian Wehrle präsentiert seine neuesten Bilder.

Die Drehorgelspieler ziehen zwei Tage lang durch die ganze Stadt. Sie geben ein Konzert in der evangelischen Kirche und ein Konzer tim Kurpark. | Bild: Naiemi, Sabine

Am Freitag, 28. Juni, findet um 19 Uhr in der evangelischen Kirche ein Drehorgelkonzert statt. Am Samstag und Sonntag verteilen sich die Drehorgler flanierend und musizierend in der Innenstadt und im Kurpark.

Auf dem Rathausplatz wird bewirtet. Im Kurpark soll es ein kleines Programm für Kinder geben.