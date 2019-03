von Alexander Hämmerling

Herr Baier, als Sie den Vorsitz der lokalen Tischtennisabteilung abgegeben haben, ärgerte Sie die mediale Schlagzeile „Hubert Baier schmeisst hin.“ Schmeißen Sie im Ortschaftsrat nun auch wieder hin?

"So ein Unsinn, ich habe mich seinerzeit über diese reißerische Umschreibung geärgert. Wir suchten lediglich nach einem geregelten Übergang nach fast 40 Jahren meiner Funktion als Vorsitzender der Abteilung. Im Ortschaftsrat möchte ich nun auch Jüngeren Platz machen. Das fortgeschrittene Alter betrachtet, ich bin jetzt 70, sollte man wissen, wann es Zeit ist zu gehen. Auch wenn die Arbeit im Ortschaftsrat keine kräfteraubende, körperliche Tätigkeit ist."

40 Jahre ist eine große Zahl. Wie sah Sunthausen eigentlich zu Beginn ihrer ersten Amtsperiode aus?

"Es war ein durchwegs bäuerlich geprägter Ort und hat sich im Laufe der Zeit zu einem mit Kindergarten für Familien attraktiven Wohnort mit relativ erschwinglichen Baupreisen entwickelt. Wobei es damit vorbei ist. Das letzte Grundstück im Baugebiet Mittlere Schlieten wurde vor kurzem vergeben. Wie viele ländliche Ortschaften haben wir mit unserem inneren Entwicklungspotential für Wohnraum zu kämpfen. Es gibt im innerörtlichen Bereich zwar Baulücken, diese sind in der Regel aber den Kindern der Eigentümer vorbehalten. Für Außenstehende ist es nahezu unmöglich, sich hier anzusiedeln. Als Ortschaftsrat kann man auf Privatbesitzer auch keinen Einfluss ausüben, nur Hinweise geben. Es sind auch Themen wie Umweltverträglichkeit und Vogelschutz hinsichtlich nicht ausuferndem Flächenverkauf hinzugekommen, die beachtet werden müssen. Das war früher nicht so rigide. Es gilt, den bestehenden Gebäudebestand möglichst optimal zu nutzen."

Welche großen infrastrukturellen und baulichen Maßnahmen haben Sie im Rat begleitet?

"Wie bereits angesprochen, zog sich das Sachgebiet des Bereithaltens von Bauplätzen wie ein roter Faden durch die 40 Jahre. Vor den Mittleren Schlieten betreuten wir Baugebiete in den Inneren Lehren, noch älter waren die Bemühungen in der Fritz-Kiehn-Straße. Wir haben dieses Thema stets konsequent angepackt. In den Neunzigern war es die Kindergarten-Erweiterung mit Umgestaltung eines Gemeinschaftsraums zu einem zweiten Gruppenraum. In diese Zeit fällt auch die Renaturierung der Kötach. Einige Impulse konnten wir für die Hochbauten am Campingplatz setzen. Barfußpfad und Wassertretstelle wurden angelegt. Noch heute habe ich die Organisation für die jährliche Wiederauffüllung des Pfads inne, der gesamte Ortschaftsrat ist daran beteiligt. Weit zurück lagen Eisen wie Flurbereinigung, Farrenstall und Feuerwehrgerätehaus im Feuer. Es ist einfach zu viel, alles ausführlich zu benennen."

In Sunthausen ist ein Dorfladen geplant, wie stehen Sie der Sache gegenüber?

"Dreh- und Angelpunkt des Vorhabens ist die wirtschaftliche Tragbarkeit des Ladens. Die ersten Umfrageergebnisse zum Einkaufsverhalten der Sunthauser und der Frage, ob sie einen solchen Laden grundsätzlich befürworten, werden bis Mitte März erwartet. Überlebt der Laden die ersten Jahre und stabilisiert sich wirtschaftlich, kann ein Dorfladen gegen Discounter bestehen und wäre eine ungemeine Bereicherung für den Ort und Erleichterung für in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen. Insofern ist auch der öffentliche Personennahverkehr immer ein Thema im Ortschaftsrat gewesen. Die Taktung der Busse an Werktagen ist passabel, am Wochenende verbesserungswürdig. Ich bin ein großer Anhänger der Ideen von sogenannten Mitfahrbänken, welche in der Mobilitäts-Arbeitsgruppe in Tuningen diskutiert werden. Die Post ist weg, die Bankfiliale ist weg, es gibt auch keine Einkaufsmöglichkeit. Etwas davon zurückzuholen, wäre hilfreich."

Wie gestaltete sich die Jahre über das Verhältnis zum Bad Dürrheimer Gemeinderat?

"Im Ortschaftsrat fällen wir ja hauptsächlich Empfehlungsbeschlüsse. Eine Wunschliste gibt es immer, daran gemessen wurden längst nicht alle Wünsche erfüllt. Wir haben uns jedoch immer ernst genommen gefühlt. Eines jedoch ist unverzeihlich, in puncto Sunthauser Feuerwehr und ihrer Auflösung hätte man mehr machen können. Es schmerzt mich, dass es die Abteilung nicht mehr gibt, bin ja bis heute Mitglied in der Altersmannschaft.

Was verbindet Sie persönlich mit Sunthausen?

"Sunthausen ist Heimat. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, habe mein Erwachsenenleben bis zum Alter hauptsächlich hier verbracht. 1974 war ich Gründungsmitglied der Tischtennisabteilung im Turnverein, an Fasnacht bin ich bei der Guggenmusik, seit über 50 Jahren bin ich Feuerwehrmann. Über zehn Jahre bin ich nun im Ruhestand und verbinde viele Kindheitserinnerungen mit Sunthausen."

Was wünschen Sie sich für die Zukunft für Sunthausen?

"Bezahlbare Bauplätze für junge Familien zu bieten, genießt höchste Priorität. Infrastruktur mit Kindergarten sind zu erhalten und zu verbessern. Das ausgeprägte Vereinsleben mit Turnverein, Anglern und Modellskippern soll erhalten bleiben und jede Unterstützung erhalten. Besonders in Erinnerung ist mir die Gemeinschaftsleistung des gesamten Orts zu den Feierlichkeiten der 1100-Jahr-Feier in 1995. Bleibt dieser Gemeinschaftsgeist erhalten, wird Sunthausen ein lebensfreundliches Umfeld bleiben."