Die Spaziergängerin Susanne Heuberger fand beim abendlichen Spaziergang auf der Ostbaar am Sonntag einen wohl verletzten Rotmilan. Der unter Naturschutz stehende Greifvogel lag auf dem Weg entlang des Sunthausener Teuerbachs und benötigte offenbar Hilfe. So verständigte Susanne Heuberger die Tierrettung Südbaden. Diese traf innerhalb von 25 Minuten ein und nahm sich vorsichtig des Tieres an. Der Abtransport erfolgte direkt zum Tierarzt. Die Tierrettung Südbaden e. V. ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für Tiere, die im Notfall Hilfe brauchen, im Einsatz. Informationen zur Tierrettung Südbaden gibt es im Internet unter www.tierrettung-suedbaden.de. sgn/Bild: Michael Heuberger

Ein Rotmilan liegt verletzt im Feld bei Sunthausen. | Bild: Michael Heuberger