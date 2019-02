von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim (sgn) Derzeit ist Wolfgang Rahm noch beim Landeskriminalamt tätig. Erst am gestrigen Dienstagvormittag hat er, nachdem er eine wochenlang dauernde dienstliche Angelegenheit abgeschlossen hatte, eigenen Worten zufolge einen geordneten Schreibtisch übergeben. Am Nachmittag gab er um 16 Uhr in Bad Dürrheim bei der Stadtverwaltung seine Bewerbung als Bürgermeister ab.

Diese Sache sei auch der Grund für seine relativ späte Bewerbung gewesen, erklärt der 54-Jährige. „Wenn man eingebunden ist, kann man nicht sagen: Ich gehe jetzt.“ Mit der Kandidatur habe er sich aber schon länger beschäftigt. Jetzt habe er fünf Wochen Urlaub genommen, um sich voll dem Wahlkampf widmen zu können.