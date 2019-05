von SK

Mitte April hatte der Verein Nachbarschaftshilfe mit Herz und Hand den Abschluss seines bereits zweiten Kurses „Der Mensch im Alter – häusliche Betreuung in der Altenhilfe“. Auch dieser Kurs war mit 15 Teilnehmern wieder hervorragend besucht.

Dieser Kurs sei individuell auf den ländlichen Raum zugeschnitten, erklärt Schulungsleiter Heinz Messmer. Ältere und pflegebedürftige Menschen hätten oft den Wunsch, so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben zu können. An diesem Punkt setzt der Kurs an. Er gibt Hilfe zur Selbsthilfe und richtet sich an die Familien, Angehörige und an Helfer und Helferinnen der Nachbarschaftshilfe.

Das Ziel ist, den Teilnehmern Grundkenntnisse und praktische Erfahrungen für die Betreuung, Pflege und den Umgang mit älteren Menschen zu vermitteln. Der Austausch über die eigene Erfahrung und das persönliche Gespräch mit anderen in der Gruppe soll auch Pflegenden helfen, mit ihren eigenen psychischen Belastungen in dieser Situation besser umzugehen.

Die Qualifizierung besteht aus drei Teilen und umfasst insgesamt 18 Abende. Aufgrund der großen Nachfrage wird ab dem 10. Oktober ein neuer – dritter – Kurs angeboten. Anmeldungen hierfür nimmt Schulungsleiter Heinz Messmer entgegen unter Telefon 07706/1250.