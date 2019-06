Die Konzertreihe “Stunde der Kirchenmusik„ lädt ein zu ihrem nächsten Konzert am Sonntag, 16. Juni, in der evangelischen Johanneskirche in Bad Dürrheim. Das Duo “con emozione“ präsentiert ein Konzert mit Liedern, Arien und Intermezzi des Früh-, Hoch- und Spätbarock. Die Ausführenden sind die Sopranistin Liane Fietzke und der Pianist Norbert Fietzke. Beide Musiker erhielten ihre Ausbildung an der Musikhochschule in Leipzig. Im Anschluss daran folgten weitere Studien in Köln und Weimar. Das Duo arbeitet seit vielen Jahren musikalisch zusammen und genießt in der Fachpresse einen sehr guten Ruf, so die Organisatoren. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden am Ausgang wird herzlich gebeten.