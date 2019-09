von Alexander Hämmerling

Unter dem Titel „Virtuoses und Romantisches für Violine und Klavier„, war mit Jacob Leuschner erneut eine der personellen Säulen der Konzertreihe Klassik Live in Bad Dürrheim zu Gast. Seit einigen Jahren bringt der Klavier-Professor von der Detmolder Musikhochschule die kongeniale Keiko Urushihara als Pendant an der Violine mit. Mit einem kleinen Einblick in sein musikalisches Können – das Repertoire umfasst inzwischen nahezu alle bedeutenden Kompositionen für Violine und Klavier – stellte das seit 2009 gemeinsam konzertierende Duo ein abendfüllendes und für die Besucher kurzweiliges Programm auf die Beine.

Konzertorganisator Ernst Lutz von der katholischen Seelsorge führt das Auditorium mit therapeutischen Worten in die nötige Stimmung für den Musikgenuss ein: „Alles Dunkle und Schwere soll sich in einen Wohlklang in der Seele wandeln. Durch qualitativ hochstehende Musik kehrt Ruhe in den Menschen ein.“ Damit verfolgt die Konzertreihe im Hotel Solegarten ihren bewährten Ansatz, durch einen gepflegten Musikabend die psychische und physische Rehabilitation der Kurgäste zu stützen. Diesem Anspruch sollten zwei Sonaten für Klavier und Violine von Brahms, eine von van Beethoven und eine von Busoni an diesem Abend gerecht werden.

Für Leuschner und Urushihara eine spielerische Übung, so wurde etwa ihre Gesamtaufnahme vom Mozarts Sonaten für Violine und Klavier vom staatlichen japanischen Kulturbüro ausgezeichnet. Leuschner führte in mehreren Konzertzyklen sämtliche Klaviersonaten von beispielsweise Ludwig van Beethoven auf. Mit der ersten Konzerthälfte verging für die rund 50 Gäste eine Stunde wie im Fluge. Die Hörer lauschten den klassischen Tönen im körperlichen Entspannungsmodus: Das Kinn auf die Brust gesenkt, die Augen geschlossen und die Beine überschlagen. Ergo, ein gewohnt besinnlicher Konzertabend zur meditativen Erbauung.

Der nächste Kammermusikabend findet am 14. Oktober statt. Mit Conny Mulawarma am Klavier und Ferhan Grousgurin am Cello wird erneut ein Duo den Abend gestalten.