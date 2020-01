von Sabine Naiemi

Die dritte Auflage des Schwarzwaldfestes – es findet am Samstag, 28. März, in der Bergweghalle in Hochemmingen statt – dürfte zum absoluten Knaller für die Fans der Blasmusik werden. Da ist sich Organisator und gleichzeitig Dirigent des Musikvereins Hochemmingen sicher. Die Kartenvorbestellungen würden ihm schon jetzt Schweißperlen auf die Stirn treiben, schreibt er in der Ankündigung.

„Wir haben noch gar keine richtige Werbung gemacht und schon sind über 100 Karten weg. Es riecht nach einer positiven Katastrophe. Wir haben nur für 400 Gäste Platz und davon sind 150 Musiker.“ Im Klartext heißt das: Sind die letzten 150 Karten bis zum 28. März ausverkauft, kommt niemand mehr in die Bergweghalle in Hochemmingen zum Schwarzwaldfest der Blasmusik hinein.

Was vor drei Jahren verhalten begann, habe sich innerhalb kurzer Zeit zum absoluten Blasmusikevent des Schwarzwaldes entwickelt, so Ruby. „Die junge Blasmusikszene im Schwarzwald lebt, sie ist innovativ und zukunftsorientiert.“ Die Leute würden nicht mehr die klassische Blasmusik hören wollen, sondern wollen Spaß, Überraschungen und neue Ideen. Deshalb setze man beim Konzept des Schwarzwaldfestes auf „die jungen Wilden“ der Blasmusik. Ihm gehe es vor allem darum, der Szene im Schwarzwald eine große Bühne zu bieten, erklärt Ruby weiter.

Ein opulentes Programm

Der Eintritt von 14 bis 18 Uhr ist frei. Der erste Teil sei noch eher traditionell ausgelegt, erklärt Gerhard Ruby. Hier kämen auch meistens die Senioren zum Blasmusik-Kaffee mit Kuchen. Den Auftakt macht das Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar. Um 15 Uhr stehen die Dauchinger Dorfmusikanten auf der Bühne und ab 16 Uhr die Schwarzwald-Schlawiner (statt der Millibach-Musikanten).

Ob der Wettbewerb „Die goldene Lunge“ stattfindet, steht noch nicht endgültig fest. Es ist nämlich ein Weltklassetrompeter eingeladen und sollte dieser kommen, wird der Wettbewerb dieses Jahr ausfallen.

Ab 18 Uhr wird dann Eintritt verlangt. Die Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro, sie sind erhältlich per E-Mail unter: schwarzwaldfest@mail.de, oder beim Musikverein Mönchweiler.

Ruby: „Die Kapellen im zweiten Teil sind alle Spitzenklasse, vor allem natürlich die frechen Musikatzen (eine der angesagtesten deutschen Blasmusikformationen) und BlechXpress, die eine unglaublich feine Blasmusik mit exaktem Klangausgleich und einmaliger rhythmischer Perfektion spielen.“ Schwansinn aus Schwenningen tritt mit einem völlig neuen Programm auf. Reizblech ist eine der jungen Neugründungen, die nach Ansicht des Dirigenten großes Potenzial besitze. Deren Auftritt beginnt um 18 Uhr, um 19 Uhr Schwansinn, gefolgt von BlechXpress um 21 Uhr. Ab 22.30 Uhr gehört die Bühne den Musikkatzen.