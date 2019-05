von SK

Durch ein Ölgemälde findet ein gebürtiger Unterbaldinger und Ehrenbürger der Gemeinde lange nach seinem Tod zurück in die Heimat. Und zwar handelt es sich um den Schmiedemeister Lambert Eisele. Das Gemälde wurde von Wolfgang Kaiser, dem dienstältesten Stadtrat Bad Dürrheims und Enkel von Eisele, an die Ortsverwaltung überreicht und ist jetzt im Sitzungssaal des Rathauses Unterbaldingen zu sehen. Die Restaurationskosten des recht beschädigten Bildes übernahm Kaiser selbst.

Die Geschichte zum Bild: Lambert Eisele wurde 1976 geboren, ist gebürtiger Unterbaldinger und war Schmiedemeister. So zeigt das Bild ihn auch bei seiner Tätigkeit an der Esse. In jungen Jahren verließ Eisele das Dörfchen und ging nach Stuttgart, wo er mit der Produktion von Fleischereimaschinen im Jahre 1909 eine eigene Firma gründete, in der später 50 Angestellte arbeiteten, und die nach seinem Tod bis 1967 von seiner Ehefrau Frieda weitergeführt wurde.

1954 zum Ehrenbürger ernannt wurde Lambert Eisele dadurch, dass er 1935 einen kompletten Satz Musikinstrumente für die erste Musikkapelle Unterbaldingens spendete. "Das war eine Feuerwehrkapelle", erklärt Ortsvorsteher Jürgen Schwarz. Das habe er durch Recherchen herausgefunden. Der Vorgänger des jetzigen örtlichen Musikvereins kam leider durch den zweiten Weltkrieg zum Erliegen. Den Großteil der Instrumente nahmen die Franzosen später als Reparationsleistung mit.

Nachdem zu aller Zufriedenheit durch die Änderung der Hausordnung und Neueinrichtung des Jugendraums mit Konvektionsmikrowelle, Seifen- und Desinfektionsspendern alles in rechtlich geordneten und abgesicherten Bahnen läuft, wurde dem Jugendraum-Beauftragten Aaron Huber nun offiziell seine Bestellungsurkunde überreicht. Huber übt sein Amt bereits seit dem 18. März sehr zuverlässig aus. Er wolle noch einmal betonen, so Ortsvorsteher Jürgen Schwarz, wie froh alle darüber sind, dass jetzt alles in geregelten Bahnen verläuft. Man hoffe, dass sich mit der Zeit noch weitere Jugendraum-Beauftragte finden.