„Wer am Neujahrsmorgen 2020 gegen 1 Uhr –umweltfreundlich zu Fuß – den Heimweg nach Hause durch die Innenstadt wagte, der hatte in unserem heilklimatischen Kurort mit massiven Atemwegsproblemen wegen des beißenden Feuerwerkqualms zu kämpfen.“ Mit dieser Klage wendet sich der Bad Dürrheimer Bürger Dieter Stellmach an unsere Zeitung.

Auf einem Gehweg in der Innenstadt liegt der Müll. | Bild: Dieter Stellmach

Zu Hause angekommen, sei kein Lüften der Schlafräume möglich gewesen, da der Qualm die ganze Nacht angehalten habe. Autofahrer hätten in der Salinenstaße auf Höhe der Feuerwehr sogar qualmbedingt anhalten müssen, weil die Fahrbahnbegrenzung nicht mehr zu sehen gewesen sei.

Auch auf dem Spielplatz im Wohngebiet Auf Stocken wurde geböllert und nicht aufgeräumt. | Bild: Dieter Stellmach

Auch das massive Müllproblem prangert Dieter Stellmach an und legt Bilder vor. Am Neujahrstag habe sich Bürgern, Gästen und Besuchern eine total vermüllte Stadt geboten mit massenweise herumliegenden Resten der Böller und Raketen sowie Verpackungen. Die Entsorgung und Kosten hierfür gingen zu Lasten der Stadt.

Auf der Eisfläche des Salinensees und im Park liegen Feuerwerk-Überbleibsel. | Bild: Dieter Stellmach

„Bürgermeister Berggötz hat in seiner Neujahrsansprache versprochen, sich mutig für die Verbesserung des Klimas und der Lärmreduzierung in Bad Dürrheim einsetzen zu wollen. Hier wäre die Gelegenheit, sogar unter Einsparung von Kosten, eine erhebliche Verbesserung in beiden Themen zu erreichen, in dem das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Böllern in der Stadt untersagt wird“, findet Stellmach.