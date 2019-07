Schöner hätte die Sommersinnfonie 2019 nicht beginnen können. Zum Auftakt der 16. Sommersinnfonie hatte das Blasorchester Bad Dürrheim, unter der Leitung von Dirigent Kuno Mössmer, ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und spielte so hochklassig auf wie gewohnt. Der konzertante Hochgenuss wurde eröffnet von dem Stück „Latin America„ und wie es der Name vermuten lässt, ging der Rhythmus mitreißend unter die Haut des bestens gelaunten Publikums.

Das Wetter spielte mit – was als gutes Omen genommen wurde, der Rathausplatz war voll – was will man mehr. Am heutigen Donnerstag, 18. Juli, geht es weiter mit dem deutschen Singer-/Songschreiber Nico Santos. Der Einlass zu dem Stehkonzert ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Bilder: Sabine Naiemi