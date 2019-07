von Wolf-Wilhelm Adam

Der Martinshof von Petra und Markus Krickl ist vielen Bad Dürrheimern ein Begriff. Es ist einer der Aussiedlerhöfe, der Ende der 50er Jahre von den Großeltern von Markus Krickl gebaut wurde. Seit rund 30 Jahren werden auf dem Hof Pferde beherbergt, denen schon seit jeher ein großzügiges Platzangebot zur Verfügung steht. Nun realisiert das Ehepaar gerade ein Großprojekt, mit dem der Martinshof deutlich expandiert, und das den Betrieb für Pferdebesitzer noch interessanter machen soll.

Spätestens im Oktober sollen der Aktivstall und die neue Reithalle auf dem Martinshof fertig sein. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

Es entsteht ein sogenannter Aktivstall. Zwei Jahre intensiver Planung liegen hinter der Familie, in der sie unter anderem durch ganz Deutschland gereist ist, um sich ähnliche Projekte anzuschauen, Messen zu besuchen und sich mit der Technik vertraut zu machen. „Die Pferde sind unser Lebensinhalt und wir möchten uns hier unseren Traum verwirklichen“, erzählt Petra Krickl. Auf einer Fläche von insgesamt rund 10 000 Quadratmetern entsteht gerade die neue 25 mal 50 Meter große Reithalle und die angrenzenden Pferdekoppeln werden errichtet. „Wir bieten den Tieren hier künftig ein überdurchschnittliches Platzangebot, das Ross und Reiter zugutekommen wird.“

Petra Krickl ist leidenschaftliche Reiterin und möchte ihre und die vielen Pensionspferde nicht missen.

Was genau ist jedoch ein Aktivstall? Petra Krickl klärt auf: „Bei einem Aktivstall leben mehrere Pferde in einer Herde zusammen und können sich möglichst natürlich und artgerecht auf einer großzügig eingezäunten Fläche frei bewegen.“

Vorteile zum Wohl der Tiere

Ein wichtiger Bestandteil sei die automatische und computergesteuerte Fütterung. Alle Pferde tragen künftig einen Transponder am Fuß. Von einem Computer werden die jeweiligen Pferde dann erkannt und bekommen an den jeweiligen Futterstationen ihr individuelles Futter zugeteilt. Dabei sei es dann auch möglich, das Futter in kleinen Portionen auf den gesamten Tag zu verteilen, was sich positiv auf die Verdauungsorgane auswirke. Das ist einer der vorteilhaften Aspekte dieser Haltungsform.

Da Pferde von Natur aus Herdentiere sind, kommt ihnen der Aktivstall besonders entgegen. „Das wirkt sich klar auch auf die Psyche der Tiere aus, die nicht mehr allein in einer Box stehen müssen, sondern sich täglich auf 6000 Quadratmeter Koppelfläche mit ihren Artgenossen frei bewegen können“, betont Markus Krickl.

Diese Form der Pferdehaltung sei immer mehr im Kommen. Bislang gebe es nicht viele solcher Angebote im südlichen Raum. Doch immer mehr Anbieter würden auf solche Konzepte setzen. Dankbar sind sie, dass sie dieses Projekt mit der Unterstützung vieler verschiedener Beteiligter umsetzen können. So wird das Projekt durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gefördert. Aber auch von Seiten der Behörden und Ämter wurden nie Steine in den Weg gelegt. „Wir sind zwar aktiv auf alle zugegangen, es war doch erstaunlich, wie schnell und unkompliziert alle Genehmigungen vorlagen. Dafür sind wir sehr dankbar“, so Petra Krickl.

Petra und Markus Krickl sind schwer am ackern, damit ihr Vorhaben möglichst bald fertig ist. Und so wird die Lauffläche vom Aktivstall bald aussehen.

Spätestens im Oktober soll alles fertig sein. Dann können zu den bereits jetzt betreuten 25 Pferden weitere 35 Tiere hinzustoßen. „Es wird natürlich auch etwas dauern, bis sich die Tiere an die neue Technik gewöhnt haben. Aber wir freuen uns auch riesig auf diese vielen Aufgaben“, so Petra Krickl.

Wer sich näher über den Aktivstall informieren möchte, wird unter www.martinshof.online fündig. Zusätzlich findet am Sonntag, 28. Juli, um 10.30 Uhr, ein Informationstag auf der Baustelle statt. Um Anmeldung ist gebeten.