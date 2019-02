von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Die Stadt hat einen zweiten Bürgermeister-Kandidaten. Es ist Joachim Lange, 62 Jahre alt, wohnhaft in Bad Dürrheim seit mehr als zehn Jahren. Am gestrigen Dienstag ging vormittags seine offizielle Bewerbung im Rathaus ein, so die Mitteilung der Stadtverwaltung.

Lange ist gebürtiger Villinger und lebt seit mehr als zehn Jahren in Bad Dürrheim. Er habe lange darüber nachgedacht, erklärte er am Dienstag seinen Schritt in einem Telefongespräch mit unserer Zeitung. Eigentlich fände er sich selbst ja „zu alt für eine Bürgermeister-Kandidatur“ und in finanzieller Hinsicht bräuchte er auch keinen Job, da er unabhängig sei, doch er wolle etwas Gutes tun, denn er sei schon lange unzufrieden mit den Zuständen in der Stadt. „Bad Dürrheim versinkt in einem Nichts,“ meint er. Die Kommune baue ab und werde immer trostloser, moniert er und ergänzt: „Die Kurstadt geht mit dem jetzigen Bürgermeister unter.“ Dieser sei ein Verwalter, mehr nicht, kritisiert Lange.

Er selbst sehe „bald keinen Grund mehr, hier zu leben“, führt Joachim Lange weiter aus und verweist zum Vergleich auf frühere Zeiten. Sein Onkel Siegfried Lange, der in seinen 30er-Jahren verstarb, habe in der Ära Otto Weissenberger die Stadt mit aufgebaut. Lange: „Weissenberger war für mich ein Genie, ein Mann der Tat. Er ist mein Vorbild.“

Der gegenwärtigen Stadtpolitik gewinnt Joachim Lange nichts Gutes ab und beschreibt seine Erfahrung aus der Gemeinderatssitzung, in der er nach eigener Darstellung ein einziges Mal war. Gegenüber dem SÜDKURIER formulierte er: „Die Weckle davor und das Bier danach waren wichtiger als alles andere.“ Der heutige Gemeinderat sei viel zu sanft, würde zu wenig diskutieren und das nütze Bürgermeister Walter Klumpp aus. Da müsse man nur an den Bürgerentscheid zum Wasser denken, begründet Joachim Lange seinen Standpunkt. Die Bürger hätten sich gegen weiches Wasser entschieden, jetzt werde es doch durchgesetzt.

Er habe lange mit sich gekämpft und er trete mit Herzblut an, um etwas zu bewirken – Gutes zu tun, wiederholt Joachim Lange. Grundsätzlich sei er jedoch bereit, von seiner Kandidatur zurückzutreten, wenn sich ein jüngerer Kandidat findet, der die ihm wichtigen Ziele verfolge. Er gehöre keiner Partei an und sei deshalb unabhängiger Kandidat. Dem Telefongespräch mit Joachim Lange wird noch ein persönliches Interview folgen. Wir berichten weiter.

Aktuell kein dritter Interessent

Der mit einem Leserbrief kürzlich als Bürgermeister-Kandidat empfohlene Hauptamtsleiter Markus Stein äußerte sich auf die Nachfrage, ob er eine Kandidatur als Bürgermeister in Betracht ziehe, gegenüber dem SÜDKURIER zurückhaltend. „Leserbriefe sind unsere ständigen Wegbegleiter“, erklärte er. Er habe den Brief natürlich gelesen, wolle ihn aber nicht kommentieren und er bitte um Verständnis, dass er sich nicht äußert. Auch wolle er sich nicht in eine politische Diskussion verwickeln lassen, so Stein und es sei das alte Sprichwort zu bedenken: „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.“ Nach Informationen des SÜDKURIER will Stein keinesfalls von sich aus seinen Hut in den Ring werfen. Es wird aus gut informierten Kreisen kolportiert, wenn, dann wolle er gebeten werden. Ob er dann antreten würde, sei aber dennoch unklar, heißt es.