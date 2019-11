von Wolf-Wilhelm Adam

bietet immer auch den entsprechenden Rahmen für Ehrungen. In diesem Jahr standen derer drei auf der Tagesordnung. Das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze ist für jeden Musiker der erste Schritt in Richtung musikalischer Weiterbildung und einer soliden Ausbildung. Im Regelfall werden hier Jungmusiker geehrt. Dass Mutter und Tochter gemeinsam auf der Bühne stehen und dieses Abzeichen erhalten, hat eher Seltenheitscharakter. Doch Margret Karrer hat sich in gehobenerem Alter dazu entschieden, ein Instrument zu erlernen und setzte das gemeinsam mit Tochter Lucy in die Tat um. „Eigentlich wollte ich Tuba lernen. Doch beim ersten Probespiel bekam ich keinen Ton heraus und bin meinen Musikerkameraden heute dankbar, dass sie mir dazu geraten haben, erst mal mit dem Tenorhorn anzufangen.“ Für 40 Jahre der aktiven Mitgliedschaft wurde dann noch Roland Knörzer ausgezeichnet. Günter Heizmann vom Blasmusikverband bezeichnete ihn als Säule des Vereins und verlieh ihm das goldene Ehrenabzeichen des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. Das Blasorchester selbst würdigte die Verdienste Knorzers selbstredend auch. „Du bist als Schlagzeuger für den Herzschlag des Orchesters zuständig und füllst diese Aufgabe mit viel Herzblut aus“, so Markus Heinemann. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam