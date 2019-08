von Jörg-Dieter Klatt

Ein zünftiges Lagerleben inmitten herrlicher Umgebung erlebten kürzlich sieben Väter mit ihren Kindern im Álter von vier bis sieben Jahren im EC-Zeltlager bei Dunningen. Der südwestdeutsche Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) Bad Dürrheim veranstaltet seit vielen Jahren Zeltlager in den Sommerferien für Mädchen und Jungs von sieben bis 14 Jahren.

Da der Aufbau der Zelte sowie der gesamten Infrastruktur mit Küchenzelt, Toilettenanlage, Duschen und Gemeinschaftszelt doch einigen Aufwand bereitet, hatte man im EC-Vorstand die Idee, das Lager noch für ein Vater-Kind-Wochenende zu nutzen. Gemeinsam am Waldrand bei unzähligen Möglichkeiten zu spielen, brachte bei den meisten Beteiligten einen neuen Blickwinkel auf die Beziehung zwischen Vater und Kind zutage. Die Begegnung mit der Natur, morgens waschen mit kaltem Wasser und gemeinsames Essen unter freiem Himmel – all dies kam bei den Kindern gut an. Während die meisten Kinder zum ersten Mal zelteten, frischten einige Väter Erinnerungen an ihre Jugend auf.

Tagsüber wechselten sich das Spielen mit den Vätern und ein kindgerechtes Programm durch das Betreuerteam ab. So hatten auch die Väter Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie genossen begeistert die Auszeit und die Möglichkeit, fernab zivilisatorischer Errungenschaften und ohne Handy Zeit mit ihren Sprösslingen zu verbringen. Auf die Frage, was denn nun die Mama zu Hause macht, tönte eines der Mädchen: „Mama kann nun mal shoppen gehen!“, womit sie die Lacher auf ihrer Seite hatte. „Hier kann ich endlich mal für ein paar Stunden so richtig runterkommen und mit meinem Sohn so richtig rumtollen“, resümierte ein Vater gerührt diese Erfahrung.

Im christlich geprägten Rahmenprogramm waren auch ein Gottesdienst sowie getrennte Gesprächsrunden für Väter und Kinder eingebaut. Marvin Martin, vom Vorstand des EC Bad Dürrheim und Ideengeber dieses Projektes, war hoch erfreut, dass seine Idee so gut ankam. Bei entsprechender Nachfrage soll das Zeltlager eventuell wiederholt werden.