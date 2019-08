Tauchen Sie ein in die Welt des sittsamen und reifen Fräulein Luise Schmidts aus Berlin, lädt die Kur- und Bäder GmbH ein. Mit Charme, Witz und Wissen führt die sehr gut informierte Dame, die hier zur Kur weilt, an bedeutende historische Orte der Kurstadt und berichtet über die früheren Arbeiten auf der Saline. Tickets gibt es online unter www.badduerrheim.de sowie im Haus des Gastes und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen des Kultur-Tickets Schwarzwald Baar Heuberg. Die Karte kostet sieben Euro pro Person, vier Euro mit Gästekarte, Kinder von 3 bis 16 Jahren bezahlen vier Euro. Die Führung findet statt am Samstag, 3. August, um 17 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Rathausplatz. Bild: Kur- und Bäder GmbH