von Alexander Hämmerling

Bad Dürrheim – Die Kulturlotsen veröffentlichen das erste Saisonprogramm 2019 für die Kinder der Kurstadt. Acht Veranstaltungen sind von Januar bis März angesetzt. Finanziell sind laut Projektleiterin Gerlinde Hummel-Höfflin fast alle 25 Programmpunkte für das Jahr 2019 durch Sponsoren gesichert.

Mit vier Aktionen konzentriert sich der Schwerpunkt dieses Mal auf Bad Dürrheim."Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass während der Fastnacht nur schwer Busse für weite Fahrten zu reservieren sind. Dann schauen wir uns eben unsere Heimat etwas genauer an", erklärt Hummel-Höfflin. Nach wie vor gilt die Maxime, im Sinne der Chancengleichheit, auch sozial benachteiligten Kindern Zugang zu kulturellen Angeboten in der Region zu ermöglichen. Deshalb ist die Teilnahme an den Ausflügen für die Kinder auch kostenlos.

Konkrete Teilnehmerzahlen für das seit sieben Jahren laufende Projekt konnte Hummel-Höfflin nicht nennen, die Nachfrage sei jedoch ungemein hoch. Am besten besuchtes Projekt der abgelaufenen Saison (Kinder und Lotsen zusammen 40 Personen) war der Besuch des Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Spitzenreiter ist nach wie vor der Abstecher zum Freilichtmuseum am Federsee, alleine 40 Kinder nahmen hier teil. Paten, geschweige denn Kindern, müsse sie immer wieder die Teilnahme aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen verweigern.

Was hält das Programmheft an kulturellen Kleinoden für die Kinder nun parat? Einziger Programmpunkt im Januar ist ein Zirkus-Workshop mit dem Zirkuspädagogen Helmut Roeßle. Hier können sich die Kinder unter fachkundiger Anleitung als Akrobat, Fakir oder Clown versuchen.

Neben der Erkundung des Schulmuseums in Hüfingen und dem Kinder- und Jugendmuseum in Donaueschingen, stellt Hummel-Höfflin im Februar erneut das Fastnachtsmuseum Narrenschopf in den Fokus. "Wir haben jüngst festgestellt, wie wenig die Dürrheimer Kinder mit dem Narrenschopf vertraut sind. Bei Rundgang und Museums-Rallye sollen sie also dieses äußerst wertvolle Kulturgut unserer Stadt kennenlernen." Ein Höhepunkt im Februar ist der Gegenbesuch von Theatermann Olaf Jungmann im Jugendhaus Bohrturm als Reaktion auf den Besuch seines Villinger Rollmops-Theaters. Nach einem Theater-Workshop können die Zöglinge bei einem Stück im Mitmachtheater ihre Schauspielkünste bei einem Bühnenauftritt präsentieren.

Ein altbekanntes und stets überbuchtes Ziel ist im März der Besuch des Backhäusle in Biesingen. Vermutlich, weil sich sich die Kinder auf den Verzehr des selbst gebackenen Flammkuchens, den es neben der Theorie zu Getreidesorten und Brot-Geschichte gibt. Mit An- und Abfahrt ist auf sechs Stunden dauert im März der Besuch des Deutschen Uhrenindustriemuseums in Furtwangen. Hier können die Kinder den Anfängen der Uhrenindustrie nachspüren, deren Wurzeln maßgeblich für den Erfolg der Technologie-Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sind. Schließlich geht es noch ins Museum Auberlehaus in Trossingen mit seinem Dinosaurierfriedhof. Parallel können die Kinder hier die neue Ausstellung "Naturräume" erkunden, wo Getier vom Skorpion bis zum Eisbären zu sehen sein soll.

Das Programmheft liegt in Schulen und im Rathaus aus, oder auf der Stadt-Homepage einsehbar. Eltern von Kindern, die schon einmal angemeldet waren, werden per E-Mail informiert. Anmeldungen sind an Gerlinde Hummel-Höfflin, Telefon 0771/64621, E-Mail: gerlinde.hummel-hoefflin@gmx.de, zu richten.