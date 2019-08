Der Veranstalter Hellfire Concerts wird demnächst erstmals die „FOOD DAYS“ – Deutschlands große Streetfood-Tour – in Bad Dürrheim präsentieren, kündigt die Kur- und Bäder GmbH an. Das heißt konkret: „Geballte kulinarische Vielfalt trifft auf ungebremste Gaumenfreude!“.

Austragungszeitraum des bundesweit bekannten Festivals ist vom Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September. Statt findet das kulinarische Ereignis auf dem Großraumparkplatz in der Stadtmitte Bad Dürrheims.

17 der sogenannten Food-Trucks werden an diesen drei Tagen in Bad Dürrheim auffahren. Egal ob Food Truck, Trailer oder Almhütte – egal ob Küchenchef, Hobby-Gastronom oder passionierter Feinschmecker – ein jeder, der am Herd etwas Besonderes zu bieten hat, komme hier zu einer illustren Mischung zusammen. Die Vielfalt unterschiedlichster Esskulturen dieser Welt spiegele sich in den Gerichten wieder: So wird von süßen Verführungen über deftige Burger, von saftigen Burritos bis hin zu exotischen Gerichten alles vertreten sein, was Magen und Gaumen begehren könnten.

Die Tage im Zeichen des leckeren Essens vereinen eine riesige Auswahl internationaler Köstlichkeiten und bieten jedem die Möglichkeit, Essen in einem lebhaften Rahmen zu erkunden, zu entdecken und zu genießen. Doch es werden auch regionale Anbieter vertreten sein, wie etwa der Cocktailstand vom Hotel am Solegarten mit Alexandra Limberger.

Jede Menge Rahmenprogramm

Neben den vielfältigen Köstlichkeiten, gebe es ein buntes Rahmenprogramm, wird außerdem angekündigt. Es gibt eine große Open-Air-Bühne und Live-Musik zur Unterhaltung. Drei Bands seien engagiert, war zu erfahren. Eine für den Freitagabend, eine für Samstag und eine für Sonntag.

Der Eintritt ist wie immer frei. Vorbeikommen und das Wochenende mit Freunden, Familie und Gästen feiern, ist das Motto. Geöffnet ist am Freitag, 30. August, von 17 bis 23 Uhr, Samstag, 31. August, von 12 bis 23 Uhr und Sonntag, 1. September, von 11 bis 18 Uhr.