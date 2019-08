Gleich drei Mal können sich die Kinder beim Ferienprogramm der Stadt auf tolle Puppentheater-Aufführungen freuen. Die Freiburger Puppenbühne kommt am heutigen Montag, 26. August, nach Bad Dürrheim und spielt um 15 Uhr im Kurstift am Salinensee das Stück „Kasper und der Pirat der sieben Meere“. Kaspers Seeräuber-Abenteuer mit dem verwegenen Piraten und der schönen Prinzessin ist ein Stück zum Mitsehen, Mitfühlen und Miterleben, das viel Spaß und gute Unterhaltung verspricht. Nicht nur die fantasievollen Puppen und Kostüme, sondern auch die wundervollen Bühnenbilder sorgen für eine heitere Atmosphäre, wenn der Freiburger Puppenspieler Johannes Minuth hinter der Bühne alle Register seiner Spielkunst zieht. Die Aufführung ist für Kinder ab vier Jahren, der Eintritt kostet 3,50 Euro.

Und dann kämpfen im Rahmen des Ferienprogramms am Freitag, 6. September, ebenfalls um 15 Uhr, auch noch Lukas und Jim Knopf tapfer gegen die Piraten „Die Wilde 13“. Während Lukas und Jim Knopf gegen die wilden Piraten kämpfen, entdecken sie einen blinden Passagier an Bord. Prinzessin Lisi, die kleine Tochter des Kaisers, hat sich heimlich eingeschlichen und ist nun in höchster Gefahr. Auch diese Aufführung ist für Kinder ab vier Jahren. Sie findet ebenfalls im Kurstift am Salinensee statt. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Stilecht werden Popcorn und Getränke dazu verkauft. Informationen zum Kartenvorverkauf gibt es unter www.unser-ferienprogramm.de/bad-duerrheim.

Die vierjährige Pippa mit ihrer lustigen Schweinefamilie kommt am Donnerstag, 5. September, in das Haus des Gastes. Pippa ist immer zu Streichen aufgelegt und bringt meist einiges durcheinander. Als sie mit ihrem Bruder Schorsch ihr Zimmer aufräumen soll, sortiert sie alles nach Farben, da ihr dann das Aufräumen mehr Spaß macht. Denn ohne Aufräumen gibt es keine Pfannkuchen. Zu der lustigen Familie gehört auch noch der Papagei Polly Piepmatz, der sogar grunzen kann. Turbulente Situationen und viel Spaß sind laut Veranstalter garantiert. Das Stück ist bearbeitet für Kinder ab zwei Jahren und dauert etwa 45 Minuten. Die Aufführung beginnt um 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro, mit Gutschein sieben Euro.