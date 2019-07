von Sabine Naiemi

Das Festwochenende der 1250-Jahr-Feier war die absolute Krönung nach zweieinhalb Jahren Vorbereitung und das sichtbar gewordene Zeugnis dafür, wie sehr die beiden Ortsteile Ober- und Unterbaldingen zusammengewachsen sind. Es hagelte geradezu von allen Seiten Lob in den höchsten Tönen für dieses einmalige Ereignis.

Das Fest wird ewig in Erinnerung bleiben

„Das Fest ist das Werk vieler, vieler Hände“, hob Ortsvorsteher Jürgen Schwarz hervor, der als Moderator fungierte und der beeindruckt erklärte, dass allein private Sponsoren 15 000 Euro zur Finanzierung des Festes beitrugen. Einmalig wird auch bleiben, dass dieses Fest zwei Schirmherren hatte, meinte Altbürgermeister Walter Klumpp. Nämlich ihn und den neuen Bürgermeister Jonathan Berggötz.

Ein neuer Bürgermeister, ein neuer Gemeinderat, neue Ortschaftsräte – dies sei ein Fest im Zeichen des Aufbruchs. Solch ein Fest gleich in der ersten Woche seiner Amtszeit sei ein besonderer Höhepunkt, erklärte Bürgermeister Berggötz: „Dieses grandiose Fest wird ewig in Erinnerung bleiben.“

Landrat Sven Hinterseh überreichte einen Spaten mitsamt Gutschein für eine Eiche, die in den nächsten Jahrhunderten so gut wachsen solle, wie sich Ober- und Unterbaldingen entwickelt haben. „Baldingen hat gezeigt, was man durch Zusammenhalt imstande ist zu leisten“, lobte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei.

Gespannt lauschten die Festgäste im brechend vollen Festzelt dem Vortrag von Jakob Kuratli vom Stiftsarchiv St. Gallen, der auf spannende wie humorvolle Weise die beeindruckenden 1250 Jahre Ortsgeschichte und Zusammenhänge mit dem Kloster St. Gallen Revue passieren ließ.

Pure Begeisterung heimste der von Franz Eisele erstellte Videofilm zu Geschichte und Ortsporträt über Baldingen ein. Auf einmalige Weise und mit zahlreichen Pointen gewürzt hat der Hobbyfilmer ein echtes Unikat geschaffen, das bei ihm auch erworben werden kann.

Brechend voll war es auch zum ökumenischen Festgottesdienst am Sonntagmorgen, der das Einreißen von Mauern, das Bauen von Brücken, die Suche und Jagd nach Frieden und Frieden schaffen zum Inhalt hatte. Abgerundet wurde das Jubiläum vom historischen Handwerkermarkt, den Beiträgen der Musikvereine, Kindergarten-Aufführungen, Kinderunterhaltung, Schlemmereien, dem Feuerwerk und vor allem durch die unzähligen Menschen, die dieses Fest erst ermöglicht haben.