von Sabine Naiemi

Nachdem wegen des Wetters quasi bis zu letzten Sekunde gewartet wurde, mussten die Organisatoren den Festtagsgottesdienst im Freien absagen. Dieser wurde in die Kirche verlegt. Und so fiel auch die Prozession vom Kurpark zur katholischen Kirche mit Stationen an den Altären beim Rathaus und der Volksbank aus. Als das Wetter später wieder mitmachte, beraumte Pfarrer Michael Fischer dann doch noch eine kurze Prozession an.

Das Blasorchester hat den Gottesdienst mitgestaltet und führt die Prozession an. | Bild: Naiemi, Sabine

Nichtsdestotrotz gestalteten wie immer das Blasorchester Bad Dürrheim und der Kirchenchor den Gottesdienst auf gewohnt gute Weise mit.

Der Kirchenchor gestaltet ebenfalls den Gottesdienst mit und singt zusätzlich an den Stationen der Prozession. | Bild: Naiemi, Sabine

Im Foyer der Kirche hießen das geschmückte Kreuz (sonst am Rathaus) und ein von den Kindern des Familienkreises gelegter Blumenteppich die Gottesdienstbesucher willkommen.

Die Kinder vom Familienteam haben im Foyer der Kirche einen Blumenteppich gelegt. Das dieses Jahr von Gabriele Dehner geschmückte Kreuz befindet sich normalerweise an der Altarstation des Rathauses. | Bild: Naiemi, Sabine

„Essen Sie auch so gerne Brot?“ Mit dieser Frage leitete Pfarrer Michael Fischer seine Predigt ein. Die Deutschen seien ja die im geheim gekürten Weltmeister des Brotes und die Auswahl an Brot in deutschen Bäckereien sei riesig, während man sich andernorts mit „Gummibrot“ oder Miniauswahl begnügen müsse.

Brot sei das Thema Fronleichnams, so der Geistliche. Jesus gab beim letzten Abendmahl Brot als seinen Leib. Das ist es, was an diesem Tag gefeiert wird: Fronleichnam – der Tag des Brotes. „Ein Leib (Laib) das ist mehr als eine Scheibe“, so der Pfarrer. Es ist das Leben des ganzen Menschen, sein Weg. Das alles wolle mitbedacht werden. Mit der Feier von Fronleichnam wolle auf den Schatz verweisen, den Jesus den Menschen gab.

Nach dem der Gottesdienst, für den die Mitwirkenden mit Applaus der Kirchenbesucher belohnt wurden, setzte Pfarrer Fischer kurzfristig eine kurze Prozession zum Altar in der Friedrichstraße an, der in aller Eile hergerichtet worden war, wenn auch ohne Blumenteppich.

Bei dem Altar an der Volksbank in der Friedrichstraße gibt es dieses Jahr leider keinen Blumenteppich. | Bild: Naiemi, Sabine

Dort ging es dann um den vielschichtigen Wandel in der Gesellschaft, aber auch innerkirchliche Probleme, die neue Wege erfordern. Und neue Wege sind ein Wagnis. Diese gelte es zu beschreiten im Vertrauen auf Gott, so wie die Jünger auf Jesus vertrauten, als dieser sie ohne Vorbereitung und Sicherheiten aussandte und sie sich darauf einließen.

Kaum waren Gebete gesprochen, Lieder gesungen und der Segen erteilt, tröpfelte es auch schon wieder, so dass der Pfarrer den Gottesdienst schnell für beendet erklärte, mit der scherzhaften Empfehlung, zwischen den Regentropfen hindurchzuschlüpfen.

Die Hochemminger Ministranten haben trotz des Wetters am frühen Morgen einen wunderschönen Blumenteppich bei der Kirche gelegt, bei dem dann die Prozession des Ortes Halt macht. Bild: Martin Keller | Bild: Martin Keller

Auch Hochemmingen, Sunthausen und Unterbaldingen feierten die Kirchengemeinden Fronleichnam mit festlichen Gottesdiensten und Prozessionen.