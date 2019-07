von Sabine Naiemi

Geschätzt waren auf jeden Fall um die 10 000 Besucher bei der Lichternacht in Bad Dürrheim unterwegs. Die Straßen waren dicht. Kurgeschäftsführer Markus Spettel war platt. „Diese Menschenmengen hätten nie in den Kurpark gepasst“, meinte er mit Rückblick auf das erste Lichterfest vor zwei Jahren, das bereits alle Erwartungen sprengte.

Die Verlagerung des Lichterfestes vom Kurpark in die Innenstadt kommt bei den Besuchern gut an. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Leute strömten nur so in die Stadt. Fasziniert schauten Hunderte bei den Freestyle-Fußballshows von Patrick Bäurer zu. An allen drei Bühnen genossen die Gäste die Live-Musik, tanzten ausgelassen oder rockten mit.

Begeistert genießen die Besucher die Live-Musik auf drei Bühnen. | Bild: Adam

Da war für jeden Geschmack etwas dabei. Trotz der umfangreichen Essensangebote, konnte angesichts der langen Schlangen die Wartezeit schon mal in eine Geduldsprobe ausarten.

Andächtig verfolgen nicht nur die Kleinen die Fußballakrobatik des Freestyle-Künstlers Patrick Bäurer. Der Sportler wird vom Publikum regelrecht angehimmelt. | Bild: Naiemi, Sabine

Ein atemberaubender Höhepunkt war der funken- und flammensprühende Auftritt der Feuerkünstler im Hindenburgpark, dem dann auch gleich das beim Sportplatz gezündete Feuerwerk folgte. Jede Sekunde Fest wurde von Groß und Klein, Jung und Alt, mit allen Sinnen geradezu aufgesogen.

Das Lichterfest mag für die Braut beim Junggesellinnenabschied ein gutes Omen sein. | Bild: Naiemi, Sabine

Der Trupp sorgt bei der Feuershow im Hindenburgpark und beim Feuerwerk für die Sicherheit. | Bild: Naiemi, Sabine

Für die atemberaubende Feuershow im Hindenburgpark bedankt sich das beeindruckte Publikum mit begeistertem Applaus. | Bild: Naiemi, Sabine

Die verlängerte Einkaufsnacht wird zum gemütlichen Stöbern genutzt. | Bild: Naiemi, Sabine

In der ganzen Stadt war kein freier Platz mehr zu finden. | Bild: Naiemi, Sabine