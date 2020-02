von Mandy Heinze

Ein toller Umzug wurde am Rosenmendig in Unterbaldingen geboten. Traditionell mischen sich da Umzugsteilnehmer und Straßenrandgucker zusammen, laufen zusammen und haben auch zusammen jede Menge Spaß.

Im Schlaraffenland Hasenfratz gibt es alles, was das Herz begehrt, sogar eierlegende Pferde. | Bild: Mandy Heinze

Alle Teilnehmer hatten sich wieder etwas Außergewöhnliches einfallen lassen: Da waren der Landarzt, die Baldinger Dorfmusikanten, gestiefelte Kater, Schlaraffenland Hasenfratz, Finanzmanager Bad Dürrheims, Frau Holle, Zwerge von Baldingen „von Unne und von Obe“ und die „Erdäpflelburä“.

Schon die kleinen Tigerschweine haben ihren Spaß und mischen beim Umzug im eigenen Ort kräftig mit. | Bild: Mandy Heinze

Der Unterbaldinger Kindergarten kam als Zwergengruppe zum Umzug und mitsamt eigenem Nachwuchs. | Bild: Mandy Heinze

Der Umzug ist klein, aber fein und war wieder ein gelungener Auftritt der Unterbaldinger Narren. Diese trafen sich am Ende bei Sonnenschein am Dorfplatz und feierten noch mal kräftig, bevor das närrische Spektakl in der Ostbaarhalle seine Fortsetzung fand.