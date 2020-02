von man Mandy Heinze

Die Erwartungen der närrischen Frauen im Pfarrsaal von St. Johann wurden wieder einmal in bester Manier erfüllt. Mit viel Witz, Esprit, Charme und Energie verzauberten die 13 Akteurinnen auf der Bühne als Hippie-Kommune das hervorragend gelaunte Publikum, im zum Bersten gefüllten Pfarrsaal.

Dass Frau mit Rollator auch noch tanzen kann bewiesen sie auf der Bühne im neurenovierten Pfarrsaal von St. Johann | Bild: Roger Heinze

Ob sie als Wohngemeinschaft in den neu renovierten Pfarrsaal einziehen wollten, wobei aber leider keiner den neuen Induktionsherd versteht und niemand die Lichtschalter bedienen kann, oder ob sie Pfarrer Michael Fischer und Bürgermeister Jonathan Berggötz Socken stricken ließen, der Spaß sprudelte nur so aus den Damen heraus. Und so luden sie sich gleich vom Übermut übermannt, noch selbst zur Hochzeit des Bürgermeisters ein, die übrigens im August stattfindet. Das Angebot der Damen, wenn sie eingeladen wären, im Hippielook beim Sektempfang zu bedienen, nahm das Stadtoberhaupt ohne zu zögern mit Handschlag an.

Einen Strickkurs für künftige Verkaufsaktionen müssen Pfarrer Michael Fischer und Bürgermeister Jonathan Berggötz in der Hippiegemeinschaft absolvieren

Die vier vom Schollegässle setzten sich wieder bereitwillig mit dem Thema „Dürrheimer Geschwätz“ auseinander. Sie würden am liebsten die Tischordnung nach Krankheiten sortieren, lästerten über Reisetripps ins benachbarte Ausland und dortige Verständigungsschwierigkeiten. Das fröhliche Publikum dankte mit Lachen und Klatschen an den richtigen Stellen, mit dem Fazit der G‘schicht „Wir werden jedes Jahr ein klein weng älter“, bevor sie den Ladykrachern die Bühne überließen.

Die Ladykracher verzauberten das Publikum im Pfarrsaal mit ihrem Uhrentanz und kamen nicht ohne eine Zugabe von der Bühne | Bild: Roger Heinze

Diese zeigten tänzerisch, wie ein Uhrwerk funktioniert und rockten in ihren Einblick gebenden Kostümen die Bühne.

Die vier vom Schollegässle lästerten wieder über die Allüren der Bad Dürrheimer und ließen sich selbst dabei am wenigsten aus

Zum Schluss zogen die „Tramps von der Baar“ musikalisch und gesanglich durch Bad Dürrheim und wie es in ihrem Text heißt, wurde nichts vom vergangenen Jahr vertuscht. Sie fanden weggefressenes Getreide, vergessene Gürtel, verschlossene Schlösser und entspannte Saunagänge. Und überhaupt – der Slogan des Abends auf der Bühne war: „Hasch du Haschisch i de Tasche, hasch du immer ebbs zum Nasche“.