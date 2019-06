Nicht weit hinter dem Narrenschopf zieht seit geraumer Zeit ein ungewöhnliches Gebilde die Blicke auf sich – ein sogenanntes Bubble-Tent. Die neueste und ungewöhnlichste Art, in Bad Dürrheim eine Nacht zu verbringen. Laut der Kur- und Bäder GmbH sind die Übernachtungen in dem Zelt mit der Klarsichtkuppel wohl total angesagt und auch schon ziemlich ausgebucht. Unser Mitarbeiter Manuel Fleig testete, ob das Abenteuer hält, was es verspricht.

„Gespannt, was mich erwarten wird, mache ich mich auf den Weg zu meiner nächtlichen Bleibe. Und tatsächlich, übersehen kann man die Zeltblase wie angekündigt nicht. Eingezäunt von einem Seil auf einer Terrasse, zwei Stühle und ein Tisch davor – thront es mitten auf der Wiese. Auf der Terrasse könnte man gemütlich einen lauen Sommerabend genießen. Mich treibt jedoch die Kälte hinein.

Vorsichtig öffne ich jeweils nur eine Türe der Schleuse, um keinen Druckabfall zu verursachen. Fast komme ich mir vor wie in einem Hollywood-Streifen auf einer einsamen Mars-Kolonie. Das konstante Rauschen der Belüftung verstärkt diesen Eindruck noch. Doch dieses Geräusch kann ich schnell ausblenden. Über mir gibt die durchsichtige Kuppel den Blick gen Himmel frei, unter meinen Füßen fühle ich einen flauschigen Teppich. Auf dem bequemen Doppelbett liegen unzählige Decken sowie Wärmflaschen. Die sind auch bitter nötig, da es im Zelt genauso kalt ist wie draußen.

Langsam wird es dunkel, ich suche nochmal das Badezimmer im bequem erreichbaren Sport-Chalet auf. Nur sollte man eine Taschenlampe mitnehmen, da der Weg nachts stockfinster ist. Zurück im Zelt, lege ich mich ins Bett und knipse das Licht an – ja, Strom bietet das Bubble-Tent auch, sogar Wlan – um zu lesen.

Erst später, ohne beeinträchtigende Lichtquellen bemerke ich den atemberaubenden Ausblick nach oben. Als läge ich unter freiem Himmel. Kuschelig in Decken gehüllt, genieße ich diese besondere Atmosphäre in vollen Zügen. Wie ein imposantes Deckengemälde thront der malerische Anblick des Mondes in den Wolken über mir. Morgens dann weckt mich ein herrlicher Sonnenaufgang aus meinem erholsamen Schlaf. Kurz bevor ich zum Frühstücksbuffet ins nahegelegene Restaurant gehe, beginnt es zu regnen und ich bin froh, dass ich dieser Geräuschkulisse nicht während der Nacht ausgesetzt war.

Während ich das reichhaltige Frühstück genieße, lasse ich meine Eindrücke Revue passieren. Diese besondere Nacht wird mir definitiv noch lange positiv in Erinnerung bleiben.“