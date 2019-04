von SK

Die beiden Organisatoren – Gerhard Ruby, Dirigent des Musikvereins Hochemmingen, und Musikprofessor Gerhard Wolf von der Musikakademie Villingen-Schwenningen _ haben sich ein exorbitantes Programm für das Schwarzwaldfest der Blasmusik am morgigen Samstag in der Bergweghalle in Hochemmingen ausgedacht. Rund zehn Stunden Musik sind geplant.

Es geht los um 13 Uhr mit der Hallenöffnung. Ab 14 Uhr spielt das 50- bis 60-köpfige Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar auf. Insgesamt 4300 Jahre alt, aber musikalisch jung bis in die Zehenspitzen. Es ist der exakt 99. Auftritt der Musiker. Um 15 Uhr folgen die Suastallmusikanten aus Dauchingen. Die mittlerweile 13 Musiker stammen aus dem gesamten Kreis. Die Wurzeln der Saustallmusikanten liegen in der böhmisch-mährischen Blasmusik, aber sie mischen ihr Publikum auch mit Soul und Disco-Rhythmen auf. Um 16 Uhr nehmen die Schwarzwaldschlawiner auf der Bühne Platz, 1995 von Gerhard Ruby selbst gegründet. Sie haben sich auf Egerländer Blasmusik verlagert.

Um 17 Uhr geht es um die Wurst – äh, um die „Goldene Lunge“. Wer hat den stärksten Atem? Es steht noch nicht fest, wer teilnimmt. Das entscheidet sich spontan. Zu gewinnen gibt es für den am längsten gehaltenen Dreiklang den Wanderpokal, ein 50-Liter-Fass Bier und zwei Eintrittskarten im Wert von 150 Euro zum Musikfestival in Pfullendorf.

Ab 18 Uhr wird dann Eintritt verlangt. Dieser beträgt 15 Euro. Die musikalische Unterhaltung um 18 Uhr übernimmt „Polka Cabana“ aus der Region Bodensee und Donautal. Da wird die Sonnenseite der Blasmusik in der Bergweghalle scheinen. Ab 19 Uhr treten die Polka-Rebellen auf. Bei diesem großen Ensemble wird die Blasmusik frisch und frech zur Gaudi. Um 20 Uhr geht es mit „Schwansinn“ aus Villingen-Schwenningen weiter. Es heißt, die Gruppe fröhnt dem Polka-Wahnsinn.

Von 21 Uhr bis zum süßen Ende spielt dann die Blaskapelle „EBB“ auf. Von volkstümlich bis hin zu fetziger Partymusik ist das Motto der zwölf Vollblutmusikanten „Mia san Blosmusik“.